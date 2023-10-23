Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


23 Ekim 2023 18:04
2. şark bu sene hangi yıl dönüşlere gelir
mrb arkadaşlar 2 şark hersene 3 yıl 3 yıl dönüşlere gelmişti sadece gecen sene sadece 2010 dönüşlere geldi kimisi seçim yatırımı diye oyle oldu diyor kimi artık böyle diyor bu sene 2013 dönüşlere gelir mi yoksa 2011 mi gelir bu konuda bilgisi olan duyumu olan var mı

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