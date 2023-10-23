2. şark bu sene hangi yıl dönüşlere gelir

mrb arkadaşlar 2 şark hersene 3 yıl 3 yıl dönüşlere gelmişti sadece gecen sene sadece 2010 dönüşlere geldi kimisi seçim yatırımı diye oyle oldu diyor kimi artık böyle diyor bu sene 2013 dönüşlere gelir mi yoksa 2011 mi gelir bu konuda bilgisi olan duyumu olan var mı

mrb arkadaşlar 2 şark hersene 3 yıl 3 yıl dönüşlere gelmişti sadece gecen sene sadece 2010 dönüşlere geldi kimisi seçim yatırımı diye oyle oldu diyor kimi artık böyle diyor bu sene 2013 dönüşlere gelir mi yoksa 2011 mi gelir bu konuda bilgisi olan duyumu olan var mı