Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2023 16:22
Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !

yanlış okumadınız.... 24 yıl üzerinden emekli olan, 2011 de kadroya alınan daha önce kpss sağlık sınavıyla devlete atanıp 2011 yılına kadar 4b li olarak çalışan lisans mezunu bir hemşire emekli olmuş ve 7500 lira maaşa bağlanmış.... hala 5434 ve 5510 farkını bilmeyen o kadar mağdur var ki... herkes sırası gelince öğrenecek :(


güvenlikçiler
Müsteşar
25 Ekim 2023 16:33

5510 sayılı yasanın zorunlu kıldığı prim esaslı emekliliğin hekim ve diş hekimlerini kapsar olmaktan çıkacağını içimizden acaba kaç kişi hayal edebilmişti?" sağlık bakanımızın kendi açıklaması bu... hatırlarsanız tüm sağlık personeline gönderilen mektuptan bir alıntı.... şimdi doktorlar için yapılan düzenleme ile kapsamdan çıkarılmasının hayalini neden diğer sağlık personeli istemesin ?

2008 sonrası devlette başlayan herkes 5510 sayılı yasaya tabi olup herkesin emekli maaşı aylık prim oranına göre yapılacak ve çok düşük maaşlar alacaklar. herkes mağdur... ama asıl mağdurlar 2008 öncesi sınavla devlet kadrolarına atanan ama sonrasında kadroya alınan 4b li personel.... onların tamamı 2008 öncesinde 1 gün vekil öğretmenlik, vekil imamlık, yedek subaylık yapmadığı için 5434 ile tanışamamış sayılıyor ve direkt 5510 a tabi oluyorlar.

yani şu an zaten 2008 sonrası çalışanların hiçbirine 3600 ün getirdiği bir şey yok...ama 2008 öncesi olanlarda bile mağduriyet oluşuyor... ve işin acı olan kısmı kimse bilmiyor... sendikacılar dahil :(

eğer ki bir düzenleme yapılmazsa 2008 öncesi 4b li olarak devlette çalışanlar yani bu hemşire arkadaş gibi olanların hepsi mağdur olacağı gibi 2008 sonrasında memur olanların tamamı da aynı mağduriyeti yaşayacaktır.


güvenlikçiler
Müsteşar
26 Ekim 2023 12:08

bizim millette kendi canı yanmayınca nemelazımcılık gelenektir ama bu konuda canı yanacakların bile haberi olmaması garip.... derdimiz şu... bu ülkenin sağlık bakanı 5510 sayılı yasanın zorunlu kıldığı prim esaslı emekliliğin hekim ve diş hekimlerini kapsar olmaktan çıkacağını içimizden acaba kaç kişi hayal edebilmişti? diyebiliyorsa bunda sıkıntı olduğunu söylemek için insanların gözüne parmak mı sokmak lazım, ya da herkesin emekliliği geldiğinde mi anlaması lazım...


güvenlikçiler
Müsteşar
26 Ekim 2023 15:28

iki gündür yazıyorum 250 kişi okumuş... bir Allah kulu demek ki mağdur değil... :) ya da okuduğunu anlamıyor, ya da 2008 öncesi hepsi emekli sandığına tabi memurdu..... arkadaşlar bu yasa yani 5510 o kadar iyiydi ve hala iyi neden mv, dr, diş hekimi, belediye başkanı hala eski yasaya göre çalışıyor da 2008 öncesi bir gün vekil imamlık, vekil öğretmenlik ya da vatan görevini emekli sandığına tabi yedek subay olarak asteğmen olarak yapan kişi eski yasaya göre çalışıyor da , kamuda 2008 öncesi 4b li çalışanlar veya 2008 sonrası kamuya girenler neden 5510 a tabi çalışıyor...??? neden sağlık bakanımız hekimlere 5510 dan kurtulduklarının müjdesini veriyor ? bu çember herkes için daralacak... lütfen ama lütfen okuyup geçmeyin.... 15 bin lira bugün için emekli maaşını küçümseyenler yarın bugünün parasıyla 7500 liraya bağlanacak... o da 6 bin küsur lira aslında ama en düşük maaş 7500 olduğu için o paraya tamamlanacak.... lütfen destek verin 5510 düzeltilmesi için...

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlRadyolojide fazla saat çalışmakSu içince insanın karnı niye şişer böbrek hastası mıyım yoksa2024 ocak iller arası taynAskerden sonra başka birime geçebilir miyim?Ev sahibi 2 binden 6 bine çıkarmak istiyorKısmi zamanlı çalışmakurumlar arası geçiş sağlık bakanlığında her yıl oluyor muTıbbi sekreter geçici görevlendirme hakkındane olacak vatandaşın hali

Sözlük

her koyun kendi bacağından asılır 1 Tunguska olayı 1 kavurucu rüzgar 2 zübeyde annenin vasiyeti 1 muytab 1 güne bir söz bırak 1 kemha 1 kendine ait bir oda 3 kasıl 1 bütün kuşlar vefasız 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa