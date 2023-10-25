Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !

5510 sayılı yasanın zorunlu kıldığı prim esaslı emekliliğin hekim ve diş hekimlerini kapsar olmaktan çıkacağını içimizden acaba kaç kişi hayal edebilmişti?" sağlık bakanımızın kendi açıklaması bu... hatırlarsanız tüm sağlık personeline gönderilen mektuptan bir alıntı.... şimdi doktorlar için yapılan düzenleme ile kapsamdan çıkarılmasının hayalini neden diğer sağlık personeli istemesin ?

2008 sonrası devlette başlayan herkes 5510 sayılı yasaya tabi olup herkesin emekli maaşı aylık prim oranına göre yapılacak ve çok düşük maaşlar alacaklar. herkes mağdur... ama asıl mağdurlar 2008 öncesi sınavla devlet kadrolarına atanan ama sonrasında kadroya alınan 4b li personel.... onların tamamı 2008 öncesinde 1 gün vekil öğretmenlik, vekil imamlık, yedek subaylık yapmadığı için 5434 ile tanışamamış sayılıyor ve direkt 5510 a tabi oluyorlar.

yani şu an zaten 2008 sonrası çalışanların hiçbirine 3600 ün getirdiği bir şey yok...ama 2008 öncesi olanlarda bile mağduriyet oluşuyor... ve işin acı olan kısmı kimse bilmiyor... sendikacılar dahil :(

eğer ki bir düzenleme yapılmazsa 2008 öncesi 4b li olarak devlette çalışanlar yani bu hemşire arkadaş gibi olanların hepsi mağdur olacağı gibi 2008 sonrasında memur olanların tamamı da aynı mağduriyeti yaşayacaktır.