Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2023 16:28
Sözleşmeli memur kadrolu başka memurluğa başvuru yapabilir mi

Merhabalar, sözleşmeli memur olarak çalışmaktayım. Kadrolu olan başka bir memurluk için başvuruda bulunabilir miyim? İkisi de aynı hizmet sınıfı GİH olarak geçiyor


Kardelen1989
Aday Memur
25 Ekim 2023 20:43

Geçiliyor ama ikisi de ösym den atama olunca geçiliyor mu onu bilmiyorum

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