Su içince insanın karnı niye şişer böbrek hastası mıyım yoksa

önce bir nefroloğa git ve tahlil yaptır.Sonrasında merak etme hemen diyalize başlatmazlar.Önce beslenme ile ilaç ile kontrol altında gider,sonra ağırlaşırsa diyaliz düşünülür.(Diyaliz teknikeriyim.Diyaliz her yakalanana hemen yapılmaz,en son çare olarak düşünülür.Akut hasta değilsen de makineye bağlı hale gelirsen oradan geri dönüş zor.Nakil malesef herkese çıkmıyor)

önce bir nefroloğa git ve tahlil yaptır.Sonrasında merak etme hemen diyalize başlatmazlar.Önce beslenme ile ilaç ile kontrol altında gider,sonra ağırlaşırsa diyaliz düşünülür.(Diyaliz teknikeriyim.Diyaliz her yakalanana hemen yapılmaz,en son çare olarak düşünülür.Akut hasta değilsen de makineye bağlı hale gelirsen oradan geri dönüş zor.Nakil malesef herkese çıkmıyor)