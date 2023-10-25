Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2023 16:44
Su içince insanın karnı niye şişer böbrek hastası mıyım yoksa

yaşım da genç daha prostat filan da yoktur İnşallah burda doktor filan varsa bilgisi olan vardır idrarda az az idrar yapma oluyor su içiyorum şişiyorum böbrek hastası filan mıyım acaba lavaboda idrar az az çıkıyor biraz sonra tekrar idrarım varmış gibi oluyur yine gidiyorum yine az böbreklerim çalışmıyor mu acaba ölecek filan mıyım


Hannibal barcaa
Aday Memur
25 Ekim 2023 16:51
sağlık bakanlığı ile alakasını dusunuyorum

Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
25 Ekim 2023 16:54

tarım bakanlığı grubuna mı soruyum adı üstünü sağlık bakanlığı


kykdr
Aday Memur
25 Ekim 2023 17:50
ölecekmiyim diye korkana kadar bi nefroloğa gidin vakit kaybetmeden

paramedic2000
Aday Memur
25 Ekim 2023 18:57
burası maaş izin özlük hakkı atama vb yerlerin konuşulduğu yer hastalık anlatma tedavi bulma yeri degil.
Hasan Şahin Gümüş, 2 gün önce

tarım bakanlığı grubuna mı soruyum adı üstünü sağlık bakanlığı


Sezer108
Aday Memur
27 Ekim 2023 18:46
büyük ihtimal taş ve kum var böbreklerinde tahlil yaptirmaki tavsiye ederim

Nagihan yılmaz
Şef
27 Ekim 2023 20:31
önce bir nefroloğa git ve tahlil yaptır.Sonrasında merak etme hemen diyalize başlatmazlar.Önce beslenme ile ilaç ile kontrol altında gider,sonra ağırlaşırsa diyaliz düşünülür.(Diyaliz teknikeriyim.Diyaliz her yakalanana hemen yapılmaz,en son çare olarak düşünülür.Akut hasta değilsen de makineye bağlı hale gelirsen oradan geri dönüş zor.Nakil malesef herkese çıkmıyor)
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