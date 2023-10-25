Pskiyatrik muayene tanısı sağlık ocağı

Polislikte ilaç ve tanı geçmişinde son 2 yıla bakılıyor fakat bu durum istisnai bir durum sağlıkta ki doktora bunu bildirirseniz sorun olmaz polislikte.

Askerlikte belki sorun olabilri ama kesinlikle sağlığa girdiğin doktora bu durumu bildir.