Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ekim 2023 16:44
Pskiyatrik muayene tanısı sağlık ocağı

Kolay gelsin öncelikle selamın aleyküm bundan 7 ay önce baş ağrısından dolayı istirahat raporu almak için sağlık ocağına gittim aile hekimi baş ağrısına bir tane damla ilaç yazmış (antidepresan değil) ilacı hiç almadım kullanmadım bile.bugun e nabızdan baktığımda ise pskiyatrik muayene tanısı yazıyordu ilacın kategorisi yaygın anksiyete bozukluğunda olduğu için bugün aile hekimine gidip sorun olur mu diye sordum kendisi bana herhangi bir sorun olmayacağını herkeste olan bir şey olduğunu söyledi anksiyetenin ilacın antidepresan olmadığını sürekli olarak kullanmadığımı tedavi sürecinin bile olmadığını söyledi askerlik vs polislikte sorun olurmu diye sorduğum da ise hiç bir sorun olmayacağını söyledi ama yine de emin olmak istiyorum bilen bir kişi anlatabilir mi ?


watson666
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:34

Polislikte ilaç ve tanı geçmişinde son 2 yıla bakılıyor fakat bu durum istisnai bir durum sağlıkta ki doktora bunu bildirirseniz sorun olmaz polislikte.

Askerlikte belki sorun olabilri ama kesinlikle sağlığa girdiğin doktora bu durumu bildir.


azmah
Genel Müdür
27 Ekim 2023 13:38

Doktor için sorun değil, emniyet ve askeriye için sorun yönetmelikte son iki yıl desede içinde bulunulan koşullardan tekrardan ortaya çıkan birşey olduğu için kabul etmiyor emniyet.

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