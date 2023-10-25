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Editörler : **sude**


25 Ekim 2023 16:46
E-devletten ikametgah değiştiriliyor mu muhtar seçimi için cezası filan var mı

muhtar illa şu kaydını bizim mahalleye al diye söyleyip duruyir e devletten bu işlem yapılıyor mu cezası filan var mı acaba bilgisi olan var mı


ByAstsubay
Aday Memur
26 Ekim 2023 23:28
nüfus müdürlüğünden yapılıyor

JW Argo İzmir 3310
Şef
26 Ekim 2023 23:48
gecti artik degstrsende oncekinde oy kullanacaksin onun zamani vardi
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