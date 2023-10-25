Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2023 16:47
Hagb memuriyete etkisi konsunda

Bu konu öyle bir konuki bilen bilmeyen saatlerce konuşsa bir sonuca varamiyor atandıktan sonra hagb bahane edilip red verilmiş bazen komisyon keyfi ve hukuka uygun kadar vermediğini söyleyen avukatlar hagbin memuriyete etki etmeyecegini söylüyor bazı avukatlar sadece yüz kızartıcı suçlardan hagb alanlar ise baslayanaz derken bazıları yüz kızartıcı olsa bile memuriyete engel olmayacağını söylüyor hagb alıp red yedikten sonra dava açıp meslege baslayamayan var mı ? feto davası dışında etkin pişmanlık yasasından faydalanıyorlarmus o yüzden engel oluyormuş bide geçen 12 yıl terör üye Sucundan cezasini çeken birinin öğretmen olduğunu okudum.Ben suçsuz olduğun halde bitmek bilmeyen bir stressin icindeyim saçlarım dokuldu bu yüzden birisi net bir bilgi verebilir mi artik ?


Kenzo123
Aday Memur
25 Ekim 2023 18:13

Aslında konu karmaşık değil. Hagb memursan sıkıntılı bir durum. Ama memuriyetten önce verilen hagb lerde bu durum böyle olmamalı çünkü sen o fiili aslında hiç yapmamış gibi kabul ediliyosun. Aym de buna böyle diyor bu sebeple gs olumsuz sonuçlanmamalı kağıt üstünde suçsuz bu kişi. Ama ilk derece mahkemelerinden red alma olasılığı çok yüksek. Çoğu hagb falan tanımadan red veriyor. Değil hagb beraati görmedikleri durumlar var. Yıllarca uğraşırsın ama sonucunda kazanırsın


Hannibal barcaa
Aday Memur
25 Ekim 2023 18:16
daha başlayamadim denetim süresinin bitmesine 1 yıl kaldı idare bölge mahkemesi lehine sonuçlanacagini düşünüyorum dedi avukat suç kastin yokmuş dedi ama korkuyor insan ilk gittiğim zaman bana %50 60 ihtimal demisti
Kenzo123, 2 gün önce

Aslında konu karmaşık değil. Hagb memursan sıkıntılı bir durum. Ama memuriyetten önce verilen hagb lerde bu durum böyle olmamalı çünkü sen o fiili aslında hiç yapmamış gibi kabul ediliyosun. Aym de buna böyle diyor bu sebeple gs olumsuz sonuçlanmamalı kağıt üstünde suçsuz bu kişi. Ama ilk derece mahkemelerinden red alma olasılığı çok yüksek. Çoğu hagb falan tanımadan red veriyor. Değil hagb beraati görmedikleri durumlar var. Yıllarca uğraşırsın ama sonucunda kazanırsın


Soransen355
Memur
26 Ekim 2023 14:56

Zimmet sucundan hagb alip sucu isledigide sabit kabulda ediyor , meslege basladi bu haziran ayinda


Hannibal barcaa
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:28
kaç yıl ceza almis
Soransen355, Dün

Zimmet sucundan hagb alip sucu isledigide sabit kabulda ediyor , meslege basladi bu haziran ayinda


r.diyojen
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 15:33

Hagb kararı denetim süresi içinde suç işlenmediği takdirde hiç bir hukuki sonuç doğurmaz. Aym kararı var. Bununla birlikte işlenen suç, yapılacak olan atamada önemli bir kriterse (çok çok istisna bir kaç durumda) idare dikkate alabilir. Suç tipi ve unvan hakkında bilgi olmadığı için ancak bu kadar yorum yapılabilir.


Hannibal barcaa
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:35
anladım 6 ay yüz kızartıcı suçtan hagb alan biri güvenlik soruşturmasından geçti ama 1 yıl üstü herkesi hagbdan elemisler
r.diyojen, Dün

Hagb kararı denetim süresi içinde suç işlenmediği takdirde hiç bir hukuki sonuç doğurmaz. Aym kararı var. Bununla birlikte işlenen suç, yapılacak olan atamada önemli bir kriterse (çok çok istisna bir kaç durumda) idare dikkate alabilir. Suç tipi ve unvan hakkında bilgi olmadığı için ancak bu kadar yorum yapılabilir.


r.diyojen
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 15:37

kasıtlı bir suçtan 1 yıl ve üzeri mahkumiyet hükmü alanlar memur olamazlar ama siz mahkumiyet almamışsınız, hüküm açıklanmamış. İdare yanlış yapıyor.

Hannibal barcaa, Dün
anladım 6 ay yüz kızartıcı suçtan hagb alan biri güvenlik soruşturmasından geçti ama 1 yıl üstü herkesi hagbdan elemisler

Hannibal barcaa
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:38
evet dava açtık bide suç kastım yok delilleri var mahkemeye avukatsiz gitmiştim 4 yıl önce onuda vercez hak kayiplarimi alcaz
r.diyojen, Dün

kasıtlı bir suçtan 1 yıl ve üzeri mahkumiyet hükmü alanlar memur olamazlar ama siz mahkumiyet almamışsınız, hüküm açıklanmamış. İdare yanlış yapıyor.

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