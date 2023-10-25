Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ekim 2023 17:14
DMO satın alma uzman yardımcısı

bu bölümde çalışan var mı? iş nasıl tam olarak neler yapılır mesleki tatmini var mıdır 1 sene için çalışmaya değer mi bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıTMO nasıl bir kurum?MKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekPTT A.Ş.TPAO

Sözlük

ay tutulması 1 kasıl 1 kemha 1 eris varyantı 1 sözlük atışması 1 bütün kuşlar vefasız 1 şu an çalan şarkı 1 Bugün olanlar 6 kommensalizm 1 zübeyde annenin vasiyeti 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa