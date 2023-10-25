4 Haftalık hamile DÜŞÜK RİSKLİ memur

siz doktorunuza soyleyin durumu normal raporda verir belki. hiç riske atmayın. sizi sizden baskası düşünmez. diğer raporada agır işte çalıstırılmaz yazsın ki bence buna bile gerek yok ama emniyet söz konusu olunca oluyo

siz doktorunuza soyleyin durumu normal raporda verir belki. hiç riske atmayın. sizi sizden baskası düşünmez. diğer raporada agır işte çalıstırılmaz yazsın ki bence buna bile gerek yok ama emniyet söz konusu olunca oluyo