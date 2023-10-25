Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Ekim 2023 17:40
4 Haftalık hamile DÜŞÜK RİSKLİ memur

İyi günler şeflerim 4 haftalık hamileyim ve çocuk tedavisiyle gebe kaldım. 1 ay önce operasyon geçirdim doktor düşük riskin hamile kalırsan çok yüksek dedi. Yarın doktora gideceğim ve DÜŞÜK RİSKLİ GEBELİK raporu almak istiyorum. Bu raporda haklarım nelerdir vardiyalı çalışıyorum 7 3 3-11 şeklinde beni nasıl çalıştıracaklar. Toplu kuvvete yazmışlar beni çevik eğitimi var pazartesi ağır bir eğitim almak istemiyorum. Raporu verirsem toplu kuvvetten çıkarırlar mı beni ?


adalı-polis
Daire Başkanı
25 Ekim 2023 17:45

Kardeş rapora ağır ve aktif görevlerde çalışması uygun değildir yazdır.


xLmx
Memur
25 Ekim 2023 19:32
gerekli anlayışı gösterirler zaten, raporunuzu alın durumunuzu belirtir şekilde

sym gvn
Aday Memur
26 Ekim 2023 00:23
siz doktorunuza soyleyin durumu normal raporda verir belki. hiç riske atmayın. sizi sizden baskası düşünmez. diğer raporada agır işte çalıstırılmaz yazsın ki bence buna bile gerek yok ama emniyet söz konusu olunca oluyo

Ankaralımemur41
Aday Memur
26 Ekim 2023 21:03
Bacım önce kendi müdürüne git, çözülmesse baş müdürden görüş al başmüdüre git.Eşinde gerekirse yanında olsun.Durumu anlatın.İnsansalar masa başına çekerler seni gerekirse başka bir birimde.İnsan değillerse , doktorunla görüş heyet raporu al, verdikleri kadar al.Kimse bişey yapamaz sana

Ankaralımemur41
Aday Memur
26 Ekim 2023 21:05
aynı yollardan bizde geçtik.Eşime doktorun verdiği kadar heyet , bende olabildiğinde gecede çalıştım gündüz evde olmak için, iş güç yapmasın diye.Saolsun birim amirim kendi eşide memur olduğu için anlayışlıydı yardımcı oldu.

sfm61
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 21:32

Tedavini yapan doktordan 6 aylık heyet iste yahut ne verirse sonuçta normal bir süreç değil.

Toplam 6 mesaj

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