Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Ekim 2023 18:47
30+10 Olabilir mi?

Selam arkadaşlar, 30 saat dersi olan bir öğretmen 10 saat de evde eğitim dersi alabilir mi?


Ahmet Kaleli
Şef
26 Ekim 2023 23:28

sınıfçılarda oluyor, 30+10


Drjacob
Aday Memur
26 Ekim 2023 23:34

oluyor diye biliyorum.


Endoplazmik2121
Aday Memur
27 Ekim 2023 08:26

branş öğretmeni iseniz 30 saatini üzerine ders alamazsınız. Örneğin 28 ise +2 alabilirsiniz.


RaSKaH
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 14:16

Yanlış. Haftalık toplam 40 saate kadar alabilir.

Endoplazmik2121, Bugün

branş öğretmeni iseniz 30 saatini üzerine ders alamazsınız. Örneğin 28 ise +2 alabilirsiniz.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
27 Ekim 2023 15:07

30 saat dersi olan öğretmen 10 saat DYK veya 6 saat ders dışı eğitim çalışması alamıyor mu? Yıllardır yanlış yapmışız bu bilgiye göre.

Endoplazmik2121, Bugün

branş öğretmeni iseniz 30 saatini üzerine ders alamazsınız. Örneğin 28 ise +2 alabilirsiniz.


hsnsylk
Genel Müdür
27 Ekim 2023 15:23

öğretmenler 40 saate kadar ders aalbilirler

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