Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2023 18:57
Aykırı iş

Görev yazımda genel poliklinik yazıyor ve doktor yanı çalışıyorum geçmek istemediğim doktor olursa şayet zorlanırsam yazılı olarak emretmelerini talep edebilir miyim? Ettikten sonra hakkımı nasıl savunabilirim

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