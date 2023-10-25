KYK Burs Başvuru Tarihi

Uludağ Üniversitesi Doktara öğrencisiyim ve döneme yeni başladım.

Bu yıl KYK burs başvuru tarihleri normale göre çok erken bir tarih olan 12-19 Ekim arası yapıldı. Normalde Kasım ayında oluyordu her yıl.

Gerek dönem başı yoğunluğu gerek gündemdeki farklı olaylar nedeni ile kaçırdım başvuruyu. Sosyal medya da benim gibi başvuruyu kaçıran çok öğrenci var.

Geçen yıl 15-17 Kasım da basvurlar oldu ve sonrasinda 25-26 arasi ek bir süre verdiler. 2021 de de verilmişti. Bu yılda öyle olabilir.

Eğitimimin devamı için bu bursa ihtiyacım çok fazla. Bu nedenle Ek başvuru süresi talep ediyorum.