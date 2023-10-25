Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


25 Ekim 2023 19:02
KYK Burs Başvuru Tarihi

Uludağ Üniversitesi Doktara öğrencisiyim ve döneme yeni başladım.

Bu yıl KYK burs başvuru tarihleri normale göre çok erken bir tarih olan 12-19 Ekim arası yapıldı. Normalde Kasım ayında oluyordu her yıl.

Gerek dönem başı yoğunluğu gerek gündemdeki farklı olaylar nedeni ile kaçırdım başvuruyu. Sosyal medya da benim gibi başvuruyu kaçıran çok öğrenci var.

Geçen yıl 15-17 Kasım da basvurlar oldu ve sonrasinda 25-26 arasi ek bir süre verdiler. 2021 de de verilmişti. Bu yılda öyle olabilir.

Eğitimimin devamı için bu bursa ihtiyacım çok fazla. Bu nedenle Ek başvuru süresi talep ediyorum.


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 19:07

En etkili sonucu nasıl alabiliriz? Benim gibi arkadaşlar da var?


Ekrks95
Aday Memur
25 Ekim 2023 19:47

Aynı durumu yaşıyorum başka birileri varsa ortak hareket edebılırız ek sure ıcın talepte bulunalım cimer üzerinden.


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 19:50

Yukardaki mesaji atıyorum her yere. Cimere de attım. Sizde bu minvalde atabilirisiniz

Ekrks95, 2 gün önce

Aynı durumu yaşıyorum başka birileri varsa ortak hareket edebılırız ek sure ıcın talepte bulunalım cimer üzerinden.


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 19:53

CİMER, AKİM vs her gün mail atalım. Birde sosyal medyada Gençlik ve Spor Bakanlığı na her günyazalım


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 22:56

[email protected]


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 22:59

[email protected]


M. ŞAHİN
Aday Memur
25 Ekim 2023 23:12

[email protected]

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoçentlik Başvurusunda tezlere gelen atıflar hk.KYK Burs Başvuru TarihiAkademik hayat nasıl ?Doçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliYeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciMağdur Doçentlerdoktor ogretim uyelerine daimi kadro istiyor

Sözlük

yaylı çalgılar 2 Bugün olanlar 6 Tunguska olayı 1 kasıl 1 güne bir söz bırak 1 tutkal 1 Memurlar.Net 1 osmanlı döneminde meyveler 1 muytab 1 bütün kuşlar vefasız 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa