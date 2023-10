Emeklilik sonrası onaylanan belge

Merhaba arkadaşlar. Ben bir üniversitede eski adıyla Yard. Doç. yeni adla Dr. öğretim görevlisi olarak görev yaparken 2016 yılında gerçekleşen darbe tesebbüsüne bir ay kala Doçentlik sınavına girdim. Fetö ile hiç bir ilişkim yok. Bu dönemde üniversitedeki fetöcuların yakalanması nedeniyle bir takım atama sınav vs vs lerin durdurulması sonucu bizim sınav da muallak duruma düştü. 2018 de istemediğim halde emekli oldum. 2023 yılı başlarında bazı arkadaşlar sınavın neticesini öğrenmek için cimere yazdılar dava açtılar vs vs sonunda doçentlik belgemiz onaylandı ama görevde olan maaşlarından istifade etmelerine rağmen bize her hangi yansıma yapılmadı. Sorum şu emekli olarak bu belgeden oluşan maddi hakları nasıl maaşıma yansıttırabilirim. Konu hakkında bilgi verirseniz makbule geçecektir. Cevap verme zahmetine katlananlara şimdiden teşekkür ederim.