Konya'ya Erişelim 15 Temmuz'da
...
Tren ile sekiz saat yolculukta uyku iyidir Uykuda, rüyasız uykuda iken bir ses uyandırdı Ön koltuktaki yolcu arkadaş, Konya Alaşehir treninde Darbe olmuş diyor bana uykuluyum tam anlamadım
15 Temmuz gecesi trendeydim, Konya'dan eve dönüyordum Her 15 temmuz gecesi üzülüyorum, çıkamadım vatanımı,
Toprağımı savunmaya diye, üzülüyorum mahsunum öyle 14 Temmuz gündüzünde, önce Mevlana Celaleddin-i Rumi hz ksa.
Markat-ı Şerifini ziyaret etmiş idim, ve aile kabirlerini Hatırası tahta işleme buzdolabına yapışabilen fotoğrafıydı
Sevgili Mevlana'nın, hemen aklıma geldi çıkışta Şems Şems-i Tebrizi Hz ksa., nasıl oldu bilmiyorum da buldum yerini
O'nuda ziyaret ettim, açtım elimi Rabbime dua ettim Huzurlarında iken;
''Ya Rabbi burada yatan kulunu, sana erişmeye bana vesile kıl''.
Havaalanının orada yaşayan evliya vardı o geldi aklıma Hemen Konya'da sanayi tarafında, 15 Temmuz gecesi evveli
Ailem için dua istemeye gittim, evliyadır o makbûldür duası Muhammed Konyevi Hz ksa. bahsettiğim. Namazdan sonra
Bana doğru döndü, dua istedim ailem için dua ettiler Hiç unutmam sözlerini Sevgili Konyevi'nin
''Alkol, yuvaları yıkıyor, eşleri ayırıyor'' Çok severler alkol içenleri, dua ve nazar ederler
Anlamıyacak birşey yok, alkol nasıl uyuşturuyorsa, Allah'ın özel manevi ilaçları olsa gerek değilmi, Cezbe diyorlar adına, Alkol içene bolcana veriyorlar ben şahidim
Bedava dağıtıyorlar, bedava veriyorlar Alkol içene de Bedava, alkolü kafa kaldırmıyor kardeş cezbeden
Cezbe de öyle birşey işte, Alkol ile gitmiyor Konyevi'de bolcana, cezbe muhabbet bolcana
Giden alıyor, 15 Temmuz darbe gecesinden sonra Üç kez daha gittim. Allah Rahmet etsin Şehitlerimize.
Başımız sağolsun. Ha alkolü bıraktım o gece.
Barış Sağlam
Konya'ya Erişelim 15 Temmuz'da
...
Tren ile sekiz saat yolculukta uyku iyidir Uykuda, rüyasız uykuda iken bir ses uyandırdı Ön koltuktaki yolcu arkadaş, Konya Alaşehir treninde Darbe olmuş diyor bana uykuluyum tam anlamadım
15 Temmuz gecesi trendeydim, Konya'dan eve dönüyordum Her 15 temmuz gecesi üzülüyorum, çıkamadım vatanımı,
Toprağımı savunmaya diye, üzülüyorum mahsunum öyle 14 Temmuz gündüzünde, önce Mevlana Celaleddin-i Rumi hz ksa.
Markat-ı Şerifini ziyaret etmiş idim, ve aile kabirlerini Hatırası tahta işleme buzdolabına yapışabilen fotoğrafıydı
Sevgili Mevlana'nın, hemen aklıma geldi çıkışta Şems Şems-i Tebrizi Hz ksa., nasıl oldu bilmiyorum da buldum yerini
O'nuda ziyaret ettim, açtım elimi Rabbime dua ettim Huzurlarında iken;
''Ya Rabbi burada yatan kulunu, sana erişmeye bana vesile kıl''.
Havaalanının orada yaşayan evliya vardı o geldi aklıma Hemen Konya'da sanayi tarafında, 15 Temmuz gecesi evveli
Ailem için dua istemeye gittim, evliyadır o makbûldür duası Muhammed Konyevi Hz ksa. bahsettiğim. Namazdan sonra
Bana doğru döndü, dua istedim ailem için dua ettiler Hiç unutmam sözlerini Sevgili Konyevi'nin
''Alkol, yuvaları yıkıyor, eşleri ayırıyor'' Çok severler alkol içenleri, dua ve nazar ederler
Anlamıyacak birşey yok, alkol nasıl uyuşturuyorsa, Allah'ın özel manevi ilaçları olsa gerek değilmi, Cezbe diyorlar adına, Alkol içene bolcana veriyorlar ben şahidim
Bedava dağıtıyorlar, bedava veriyorlar Alkol içene de Bedava, alkolü kafa kaldırmıyor kardeş cezbeden
Cezbe de öyle birşey işte, Alkol ile gitmiyor Konyevi'de bolcana, cezbe muhabbet bolcana
Giden alıyor, 15 Temmuz darbe gecesinden sonra Üç kez daha gittim. Allah Rahmet etsin Şehitlerimize.
Başımız sağolsun. Ha alkolü bıraktım o gece.
Barış Sağlam