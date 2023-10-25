KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Ekim 2023 19:59
Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alım hk.

Merhaba arkadaşlar, Vakıflar genel müdürlüğüne büro memuru olarak atandım. Kurum hakkında bilgisi olan kimse var mı ? Çalışma şartları nasıldır, yardımcı olabilirseniz sevinirim.


Venceremoss
25 Ekim 2023 22:53
sorabilirsiniz bana merak ettiklerinizi

gymno
Aday Memur
26 Ekim 2023 00:48

Özelden yazdım hocam.

Venceremoss, 2 gün önce
sorabilirsiniz bana merak ettiklerinizi

krtmhmt
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:38

Ben de atandım ama henüz çağırmadılar. Siz başladınız mı acaba?


gymno
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:41

Hocam ben yedekten atandım henüz evrak hazırlıyorum da 1 ay ile 3 ay arası soruşturma sürer dediler ama o yedekler içindir. Siz hangi il'e atandınız ?

krtmhmt, Dün

Ben de atandım ama henüz çağırmadılar. Siz başladınız mı acaba?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Geç değil mi?Kamuya mimar alımı yasaklandıYesilrussel TcddVakıflar Genel Müdürlüğü personel alım hk.İzmir sgk ya atananlar ne yapmalı?Kpss lisans gk gy alım hakkında ( bankacılık ve finans )hizmet birleştirmeYSK Alımı

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 zübeyde annenin vasiyeti 1 osmanlı döneminde meyveler 1 kendine ait bir oda 3 sözlük atışması 1 Memurlar.Net 1 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 kommensalizm 1 kemha 1 kasıl 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa