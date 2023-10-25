Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ekim 2023 20:11
Nerdeyse kafayı yiyeceğim lütfen yardım edin sağlık

Aksesuar dalak tanısı kondu. Ama olur olmaz henüz bir şey denmedi. Daha önce bu tanıyı alan var mı subaylığa engel midir lütfen yardım edin


FeodalTiger
Aday Memur
25 Ekim 2023 20:50
Kafayı neden yiyorsun, Dünya'nın sonu mu? ayrıca yanlış yere açmışsın konuyu buradan cevap gelmez.

Yusuf55tr
Aday Memur
26 Ekim 2023 07:35

Saglik raporu asamasindaysan taniyla beraber kod da vermis olmalari gerekir. Ne oldugunu yazarsan daha iyi yardimci olunabilir.


Drjacob
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:45

sakin ol olur öyle

Toplam 3 mesaj

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