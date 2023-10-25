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Editörler : Lanet


25 Ekim 2023 21:15
Yurt dışından mikroskop almak - gümrük sorun olur mu

merhaba kamuda memurum. doktora çalışmam için mikroskop alacağım türkiye de sıfırı çok pahalı. yurt dışından 3500 euroya bir tane buldum. 15 kg ağırlığında. gümrükte sorun olur mu. kimisi el koyabilirler diyor. ithal izin belgesi almalısın bunun için gümrük müşavirliği yardımcı oluyormuş. sonuçta ticaret yapmıyorum. önerisi veya bilgisi olan varmı?

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