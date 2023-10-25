Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ekim 2023 22:56
Sağlık bakanlığı görevde yükselme ile Sosyologluğa geçenler

Merhaba görevde yükselme ile sosyolog olan var mı ne zaman geçtiniz ne iş yapıyorsunuz en önemlisi maaşınız nedir🙈 ben suan hemsireyim sosyoloji okuyorum tavsiye eder işiniz birde 3600 ek gösterge sizlerde geldi mi?


Persay
Aday Memur
25 Ekim 2023 22:58

Merakla bekliyorum

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 TlRadyolojide fazla saat çalışmakSu içince insanın karnı niye şişer böbrek hastası mıyım yoksa2024 ocak iller arası taynAskerden sonra başka birime geçebilir miyim?Ev sahibi 2 binden 6 bine çıkarmak istiyorKısmi zamanlı çalışmakurumlar arası geçiş sağlık bakanlığında her yıl oluyor muTıbbi sekreter geçici görevlendirme hakkındane olacak vatandaşın hali

Sözlük

sözlük atışması 1 Bugün olanlar 6 yaylı çalgılar 2 kendine ait bir oda 3 ay tutulması 1 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 osmanlı döneminde meyveler 1 bindiği uçağı düşürmeye çalışan pilot 2 her koyun kendi bacağından asılır 1 kavurucu rüzgar 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa