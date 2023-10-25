Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.

Ben de köyde sığınak hazırladım. İçerisine bozulmayacak yiyecek içecekleri istifledim. En az 3 ay kadar yetecek yiyecek içecek var. Ayrıca oksijen tüpleri ve maske de var. İzolasyonu sağladım dışarıdan içeriye hava girmesi imkansız.

Bu tamamen benim düşüncem ama dünya çapında nükleer bir savaşın kokusunu alıyorum. Tüm olanlar ve olaylar bana bu yönde işaretler veriyor.