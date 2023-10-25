Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2023 22:59
Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin?den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin?in video konferans yöntemiyle takip ettiği tatbikatta, kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı belirtildi.

Tatbikatta balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığına işaret edilen açıklamada, fırlatmaların Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezinden kontrol edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatta Yars kıtalararası balistik ve Sineva balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Rus devlet televizyonlarında da yayınlanan tatbikat görüntülerinde, Putin?e rapor verdiği görülen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ?Tatbikat, düşmanın bir nükleer saldırısına misilleme olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirme görevlerini uygulamayı içermektedir? ifadesini kullandı.


E.Kayı Han
Editor
26 Ekim 2023 00:53

Ben de köyde sığınak hazırladım. İçerisine bozulmayacak yiyecek içecekleri istifledim. En az 3 ay kadar yetecek yiyecek içecek var. Ayrıca oksijen tüpleri ve maske de var. İzolasyonu sağladım dışarıdan içeriye hava girmesi imkansız.

Bu tamamen benim düşüncem ama dünya çapında nükleer bir savaşın kokusunu alıyorum. Tüm olanlar ve olaylar bana bu yönde işaretler veriyor.


fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
26 Ekim 2023 13:25

Türk Devleti alemin nizamının o kadar karışmasına müsaade etmez, heyecana gerek yok.

Toplam 2 mesaj

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