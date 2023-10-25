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Editörler : enginkrtpalex 10


25 Ekim 2023 23:06
Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu.

En Centilmen Futbolcu: Fernando Muslera

En Centilmen Teknik Direktör: Patrick Kluivert

En Centilmen Takım: Yılport Samsunspor

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