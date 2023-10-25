Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Ekim 2023 23:15
Abd Kongre üyelerinden mektup

ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin Hamas ile ilişkilerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektupta 6 madde talep etti.

Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması

Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

Hamas yetkililerinin Türkiye?den sınırdışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırıması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.


E.Kayı Han
Editor
26 Ekim 2023 00:41

Dürer büker yırtar çöpe atarız. Çok dikkate almamak lazım.

Ne Amerika eski Amerika, ne de Türkiye eski Türkiye.


fazilet-83
Başbakan Müsteşarı
26 Ekim 2023 13:23

Erdoğan'ın açıklamalarının da Devlet Bahçeli'nin açıklamaları nevinden olmasını yeğlerdim.

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