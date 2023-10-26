Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


26 Ekim 2023 01:15
Opera tarayıcı

Uzun zaman sonra opera tarayıcı indirdim. Aria akıllı asistan harika olmuş. Ayrıca Flov dosya paylaşımı da muhteşem olmuş. Varsayılan tarayıcı yaptım anında.

Reklam engelleme olayı da çok güzel çalışıyor.

Tavsiye ederim.

Çok Yazılan Konular

Beyaz eşyada hangi markayı tavsiye edersiniz? Tablet ihtiyacım varhangi marka klima almalıyım tasarruflu elektrik tüketen?

Sözlük

kavurucu rüzgar 2 her koyun kendi bacağından asılır 1 mehmetçik gazze'ye gitsin diyenler 7 tutkal 1 pirinç pilavı 1 kommensalizm 1 yengeç 2 Memurlar.Net 1 muytab 1 eris varyantı 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarıİletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa