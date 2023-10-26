İdari Mahkeme Usulden İptal Tekrar İade

2 yıl içinde idari soruşturma sonucunda son savunma ve tebligat olmadığı için idari mahkeme Usulden bozup iade kararı verdi başladım. aradan 22 ay geçtikten sonra son savunma için YDK ya çağrıldım. Yapılan tebligatta 09-18 saatleri arasında belirtilen yerde olun yazıyordu. 14.00 da orada oldum ama kurul dağıldı toplanmaz dediler. Dilekçe ile sözlü savunmamı yazılı olarakta sunuyorum ayrıca yapılan tebligat hukuka uygun olmadığını gene savunma alınmadan yapılan karar ihraç olursa yargı hakkını kullanacağım deyip dosyaya iliştirdim. Sizce sonuç ne olur arkadaşlar

2 yıl içinde idari soruşturma sonucunda son savunma ve tebligat olmadığı için idari mahkeme Usulden bozup iade kararı verdi başladım. aradan 22 ay geçtikten sonra son savunma için YDK ya çağrıldım. Yapılan tebligatta 09-18 saatleri arasında belirtilen yerde olun yazıyordu. 14.00 da orada oldum ama kurul dağıldı toplanmaz dediler. Dilekçe ile sözlü savunmamı yazılı olarakta sunuyorum ayrıca yapılan tebligat hukuka uygun olmadığını gene savunma alınmadan yapılan karar ihraç olursa yargı hakkını kullanacağım deyip dosyaya iliştirdim. Sizce sonuç ne olur arkadaşlar