Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 01:17
İdari Mahkeme Usulden İptal Tekrar İade
2 yıl içinde idari soruşturma sonucunda son savunma ve tebligat olmadığı için idari mahkeme Usulden bozup iade kararı verdi başladım. aradan 22 ay geçtikten sonra son savunma için YDK ya çağrıldım. Yapılan tebligatta 09-18 saatleri arasında belirtilen yerde olun yazıyordu. 14.00 da orada oldum ama kurul dağıldı toplanmaz dediler. Dilekçe ile sözlü savunmamı yazılı olarakta sunuyorum ayrıca yapılan tebligat hukuka uygun olmadığını gene savunma alınmadan yapılan karar ihraç olursa yargı hakkını kullanacağım deyip dosyaya iliştirdim. Sizce sonuç ne olur arkadaşlar

Asaf27272727
Aday Memur
26 Ekim 2023 09:15
bende yarın idari olarak müfettişe ifade vereceğim aktif çalışıyorum özelden görülebilir miyiz

Raotsci
Aday Memur
26 Ekim 2023 09:17
Mesaj atamıyorum
Asaf27272727, Dün
bende yarın idari olarak müfettişe ifade vereceğim aktif çalışıyorum özelden görülebilir miyiz

Asaf27272727
Aday Memur
26 Ekim 2023 09:21
bende size atamıyorum
Raotsci, Dün
Mesaj atamıyorum

Raotsci
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:15
cevap verebilecek abi kardeş devre yok mudur :/

azmah
Genel Müdür
27 Ekim 2023 13:25

Aleyhe bozma ilkesi gereği ihraç olamazsın bir daha


Raotsci
Aday Memur
27 Ekim 2023 13:26
size mesaj atamıyorum nasıl ulaşabilirim dediğinizden birşey anlamadım
azmah, 9 saat önce

Aleyhe bozma ilkesi gereği ihraç olamazsın bir daha

Toplam 6 mesaj

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