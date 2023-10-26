Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


26 Ekim 2023 02:03
Okuduğunuz kitaplardan etkilendiğiniz sözler veya cümleler

Arkadaşlar okuduğunuz kitaplardan sizi etkileyen, düşündüren hatta güldüren söz veya cümleleri paylaşır mısınız? Böylece hayata bakışımız hakkında bir fikir ve okuyacak kitap arayışında olan arkadaşlara da bir alternatif sunmuş oluruz.

Paylaşım sürecini başlatıyorum....

?Gelenekler önemlidir arkadaşlar. Yaşatılmalıdır. Hepsi mi? derseniz bakın ona net bir şey söyleyemeyeceğim. Mesela beşik kertiği geleneği. Bizim muhitte benden gizli bu işi sürdürmeye çalışanlar varmış, duymadım zannetmeyin. Ne diye masum bebelerin beşiğini kertersiniz anlamadım???

SON FENOMEN BÜKÜCÜ/ Zafer ŞAHİN

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