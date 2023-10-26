Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


26 Ekim 2023 02:15
Hayata dair etkilendiğiniz sözler veya kitap alıntıları

Bazı sözler vardır ki beni anlatıyor dersiniz. Bazılarını da ilke edindiğiniz gibi ilginç veya komik bulduğunuz sözler de olabilir.

Bu durumlara dair paylaşmak istediğiniz sözleri yazar mısınız? Sözlerin kime ait olduğunu veya hangi kitaptan alındığını mutlaka belirtiniz, lütfen.

İlk paylaşımımı yaparak süreci başlatıyorum.

Fenomen olmak günümüzün gençlerine cazip gelebilir; ama bu iyi bir hayatın garantisi değildir. İyisiyle kötüsüyle hayatın içerisinde var olabilmek için geçerli slogan şu olabilir: Kendin ol!

SON FENOMEN BÜKÜCÜ/ Zafer ŞAHİN

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