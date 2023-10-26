Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


26 Ekim 2023 02:20
Şuan hangi kitabı okuyorsunuz?

Merhaba arkadaşlar,

Şuan okumakta olduğunuz veya okumayı düşündüğünüz kitapları yazar mısınız?

Böylece okuyacak kitap arayışında olan arkadaşlara da bir nevi alternatif sunmuş oluruz.

Benim kitabım: SON FENOMEN BÜKÜCÜ/ Zafer ŞAHİN


sahip35
Müsteşar
26 Ekim 2023 19:20

Polat Safi / Milli İstihbarat Teşkilatı

Ferhat Atik / Mustafa Kemal Atatürk

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