Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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26 Ekim 2023 08:26
Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.

herkese bol şans


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 09:40
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Ama binebiliyor, demekki raydan çıkmamış. Bu sonuca vardım.


yılmazz61
Aday Memur
26 Ekim 2023 10:25

sen düşünme kardeşim, belli ki senin çok becerebildiğin bir iş değil düşünerek bi sonuca varmak.

Kpsbirincisi, Dün

Ama binebiliyor, demekki raydan çıkmamış. Bu sonuca vardım.


kerouac79
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 11:29

almanya'da memur maaşı 3000 euro; 2010 model vw golf 3000 euro. Tek maaşla adam işi bitiriyor.

türkiye'de memur maaşı 22 bin lira; 2010 vw golf 650 bin lira. Yani 30 maaş..

Eyyy Almanya senin 1/30 alım gücüne sahibim ama ben senden daha büyüğüm!! Beni kıskanmaya devam et!!


2ven
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:39

Bana arabayı şuan bedava versen ben yürütme masraflarını çekemem :) ne araba alması


Çorluilolsun
Memur
26 Ekim 2023 11:40

memur maaşıyla bir arabaya biner, sonrada iner. bu kadar sadece tur atar... eve de girer ama kiracı olarak anadan babadan miras kalmazsa, destek gelmezse ev de alamaz araba da alamaz işler çok zorlaştı ilerleyen süreçte daha da zorlaşacak


cetek
Memur
26 Ekim 2023 11:54

Küçük esnaf, sosyal yardım alanlar, zenginler hayatlarından memnun. Memuru kim ne yapsın seçildikten sonra?

Welcome to democracy.


Dallaszade
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:57

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.

kerouac79, Dün

almanya'da memur maaşı 3000 euro; 2010 model vw golf 3000 euro. Tek maaşla adam işi bitiriyor.

türkiye'de memur maaşı 22 bin lira; 2010 vw golf 650 bin lira. Yani 30 maaş..

Eyyy Almanya senin 1/30 alım gücüne sahibim ama ben senden daha büyüğüm!! Beni kıskanmaya devam et!!


Peliniin
Kapalı
26 Ekim 2023 14:59

Yollar vızır vızır, herkesin altında son model arabalar, kim binemiyor? Her gün trafikte kalıyorum, bırakın bu işleri:)))

2ven, Dün

Bana arabayı şuan bedava versen ben yürütme masraflarını çekemem :) ne araba alması


2ven
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:11

bizde 170 kişi var 3-4 kişide babadan para olduğu için araba var gerisinde yok

Peliniin, Dün

Yollar vızır vızır, herkesin altında son model arabalar, kim binemiyor? Her gün trafikte kalıyorum, bırakın bu işleri:)))


ExpertE
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 15:23

Ocak-Haziran arası 900 küsür dolarlara iner emin ol dolar daha yerini görmedi... Adam doğru dürüst tezini ortaya koymuş neyi hala savunmaya güzelleme yapmaya çalışıyorsun. Gavurun bebesinin yazlık tezgahtar çalışmasıyla aldığı arabayı sen zilyon krediyle alamıyosun nokta!

Dallaszade, Dün

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.


tavuklupasta
Memur
26 Ekim 2023 15:27

Önemli olan maaşın tutarının ne kadar olduğu değil aldığın maaşın sana sağladığı alım gücüdür. Arkadaş burada Alman memurlar ile ülkemizdeki memurları alım gücü bakımından kıyaslamış ve gayet de doğru yapmış. Bu kıyaslama sizi neden rahatsız etti anlayamadım?

Dallaszade, Dün

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.


cetek
Memur
26 Ekim 2023 16:04

O arabaların yüzde 90 ı şirket üstüne alınan yada kiralık araçlar. Vergiden düşmek için namuslu küçük esnafımızın yapmayacağı şey yoktur.

Peliniin, Dün

Yollar vızır vızır, herkesin altında son model arabalar, kim binemiyor? Her gün trafikte kalıyorum, bırakın bu işleri:)))


KamudaMemur
Genel Müdür
26 Ekim 2023 22:02

Kardeşim bir araba ustasının geliri ayda en az 50 bin TL, Badana boya, musluk tamiri yapan usta, kapı boyama yapan usta, mutfak dolabı yapan usta, seramik karo işi yapan usta, balkon kapama işi yapan usta ve niceleri ayda en az 50 bin kazanıyor. Buna rağmen memurun maaşı iyidir diyen düşünen arkadaşlara diyecek hiç bir şey bulamadım. Hele hele memur araba alır biner yollar vızır vızır diyen arkadaşlara hiç ama hiç bir şey diyemiyorum. Memur en kalitesiz sıfır lineayı bile kendi birikimiyle alamaz. Evi yok ise kendi maaşı ile kiraya çıkıp ev geçindiremez eğer eşi çalışmıyor ise. Vallahi kul hakkımıza giriyorsunuz kuru iftira atarak. Allah hidayet versin hepinize.


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 10:09

resmi rakamlara göre almanya memur sayısı 4 milyon 364 bini aşıyor.

trde bu sayı 2.658.555 civarında. türkiye memur sayısı en az olan ülkelerden birisi.

Dallaszade, Dün

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Ekim 2023 10:11

araba rayda mı gidiyor da raydan çıkıyor? trene binemiyor deseniz daha anlamlı olurdu.


rebirthgokhan
Şef
27 Ekim 2023 13:22

ne meraklısınız arabaya ya. şu an 1 milyonluk araç size verilse bu benzin fiyatlarıyla ne kadar gezeceksiniz? hangi kafe-restoranlarda takılacaksınız? arkadaşlarım zamanında ev yerine araba aldı şimdi sokaktan çıkartmıyorlar aman benzin gitmesin, km gitmesin diye. hahaha


TÜRK1512
27 Ekim 2023 13:27
senin gibi cahillere ne anlatsak boş kimse işi beğenmiyorum demiyor zaten ücret azlığı ve alım gücü düşüklüğünden yakınıyor tabi sana bu zekayla devlet birde maaş veriyor memnun olursun tabii
Dallaszade, Dün

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.


TÜRK1512
27 Ekim 2023 13:28
ablacım inşallah ironi yapmışsındır
Peliniin, Dün

Yollar vızır vızır, herkesin altında son model arabalar, kim binemiyor? Her gün trafikte kalıyorum, bırakın bu işleri:)))


İsmi Lazım Deil
Şef
27 Ekim 2023 15:37

Memura özel bir ekonomi yok. Ülkede alım gücü yok. İster memur olur ister bilim adamı.


Karizmaunl
Şef
27 Ekim 2023 16:05

İşler rayından çıkalı 21 sene oldu

Toplam 21 mesaj
12

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