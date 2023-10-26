Memur maaşıyla bir arabaya binemiyorsa işler raydan çıkmış demektir.

senin gibi cahillere ne anlatsak boş kimse işi beğenmiyorum demiyor zaten ücret azlığı ve alım gücü düşüklüğünden yakınıyor tabi sana bu zekayla devlet birde maaş veriyor memnun olursun tabii

senin gibi cahillere ne anlatsak boş kimse işi beğenmiyorum demiyor zaten ücret azlığı ve alım gücü düşüklüğünden yakınıyor tabi sana bu zekayla devlet birde maaş veriyor memnun olursun tabii

Almanya'da kaç memur var Türkiye'de kaç memur var? Almanya'da GSYH, GSMH ve kişi başı gelir ne kadar Türkiye'de ne kadar? Her sene milyonlarca kişi o beğenmediğin maaşı almak için sınava giriyor. Memnun değil misin? Hemen bugün ver istifayı geç özele trilyonlar kazan tabi kazanabilirsen. Emin ol yerin çok hızlı dolar :) Hatta o kadar hızlı dolar ki çünkü milyonlar var atama bekleyen. Sene başından itibaren memur maaşı neredeyse 1200 dolar olacak ki bu bizim gibi ülkeler bakımdan çok çok iyi.