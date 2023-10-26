Görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve yayma

5434 sayılı kanuna tabisin bildiğim kadarıyla sen istifa edip dışarıdan pirimlerini çalışmadan tamamlayarak memur gibi emekli olabiliyorsun.. yine de bir sosyal güvenlik kurumu na gidip sormanda fayda car şefim geçmiş olsun.

5434 sayılı kanuna tabisin bildiğim kadarıyla sen istifa edip dışarıdan pirimlerini çalışmadan tamamlayarak memur gibi emekli olabiliyorsun.. yine de bir sosyal güvenlik kurumu na gidip sormanda fayda car şefim geçmiş olsun.