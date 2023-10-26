Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 08:51
Görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve yayma

Bana tecrübelerinize yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben 23 yıllık polis memuruyum. 4 sene önce teyzemin oğlunun evleneceği kızı polnet'ten geçmişine baktım ve anneme WhatsApp'tan tutanak gönderdim. Kız benden şikayetçi olunca hakkımda görevi kötüye kullanma ve özelsini gizli ihlal ve yayma suçundan işlem yapıldı. İdari yönden açığa alınmadım besleme devam ettim ancak adlı yönden 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım kararı itiraz ederek istinaf makinesine başvurdum bu hafta hakim dosyamı inceleyecekmiş. Ben şu an emekliliği hak ediyorum ancak maaşı hak etmiyorum. Sıkıştım kaldım. İstifa mı etsem diye düşünüyorum. Karşı taraf şikayetini son mahkemede geri aldı. Ancak kamu davacı oldu. Ne yapacağım bilmiyorum . Muhtemelen istinaf da kararı onaylar diye düşünüyorum


Asteroskoni
Aday Memur
26 Ekim 2023 09:09

Geçmiş olsun ama 23 yıllık memur bunu nasıl yapar anlamıyorum. Bana bu tip taleple gelen olursa "hayır" bunu yapmam suç teşkil eder deyip geri çeviriyorum. Maalesef ki meslekten ihraç ederler abicim. Basit gibi görünse de yapılan eylem, yaptırımı baya ağır..


Ertan0101
Aday Memur
26 Ekim 2023 09:26

İşte ben de o yüzden hani maaşı hak etmeyen polisler &#65533;stifa ederek ileride emekli olabiliyor ya öyle mi yapsam diyorum


Persnelci
Şube Müdürü
26 Ekim 2023 09:58
5434 sayılı kanuna tabisin bildiğim kadarıyla sen istifa edip dışarıdan pirimlerini çalışmadan tamamlayarak memur gibi emekli olabiliyorsun.. yine de bir sosyal güvenlik kurumu na gidip sormanda fayda car şefim geçmiş olsun.
Ertan0101, Dün

İşte ben de o yüzden hani maaşı hak etmeyen polisler &#65533;stifa ederek ileride emekli olabiliyor ya öyle mi yapsam diyorum


Android60
Genel Müdür
26 Ekim 2023 11:30

Meslekte zorunlu süreni tamamladıysan emekliliği haketmiş sayılıyorsun ihtaçta olsan artık hak kazandın ihraç olur yaşı beklersin yaşın gelince maaş baglanır

Ertan0101, Dün

İşte ben de o yüzden hani maaşı hak etmeyen polisler &#65533;stifa ederek ileride emekli olabiliyor ya öyle mi yapsam diyorum


Asteroskoni
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:51

Yalnız şöyle bir durum var, istifa edilse de soruşturma devam ediyor ve meslekten ihraç kararı veriliyor


kararli2005
Aday Memur
27 Ekim 2023 11:42
ifaden çok önemli kabul etmişsen delil varsa cezayı onaylarlar. özel hayatın gizliliği ihlal polnetten araştırma bu bilgiyi paylaşma ise yayma suçu Whatsap vs eğer delil yoksa karşı beyan sadece o zaman iddiada kalır delil yetersizliğinden kapanır dosya ama Log kayıtlarını isterler egm den zaman kazanırsın annen ifade vermiş mi tanık beyanı oda önemli annen ifade verir lehine sen de itiraz edersin

entropimen
Şef
27 Ekim 2023 12:39
bunda kritik nokta bence resim filan çekip bilgiyi paylaşmak yoksa işimiz gereğide her gün bir sürü kişi sorguluyoruz ayrıca karşıdaki kişi sorgulandığını ancak böyle anlar

azmah
Genel Müdür
27 Ekim 2023 13:32

Suçun tüm unsurları oluşmuş hapis cezası onaylanır ihraç kararı da bozulmaz, sadece sorgu yapmak log kayıtları olması mahkeme için yeterli değil kvkk için tüm unsurların oluşması gerek üçüncü şahıslarla paylaşmak gibi.


Sultanikincivites
Aday Memur
27 Ekim 2023 15:25
müstehak

xLmx
Memur
27 Ekim 2023 15:29
paylaşıldığını nasıl ispatlamış acaba
entropimen, 10 saat önce
bunda kritik nokta bence resim filan çekip bilgiyi paylaşmak yoksa işimiz gereğide her gün bir sürü kişi sorguluyoruz ayrıca karşıdaki kişi sorgulandığını ancak böyle anlar

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
27 Ekim 2023 17:21
özel amaçlı kişilerin bilgilerine giren paylaşan hep ihraç oluyo. çok örneği var bunun.

asikral1
Şef
27 Ekim 2023 17:56
Abi acemice iş malesrf en iyi ihtimalle kıdem tenzili ama büyük ihtimalle ihraç

asikral1
Şef
27 Ekim 2023 18:01
Tek yırtar tarafın zaman aşımı avukat ile görüş çünkü soruşturma başlayalı 2 seneden fazla ise zaman aşımına uğrar

bronzemoon
Aday Memur
27 Ekim 2023 18:06
23 yıllık polis memuru "bana tecrübelerinizle yardımcı olursanız sevinirim" diye cümle kurabiliyor ha? 23 yıl ne iş yaptın sen demezler mi adama? emekli ol hiç yer kaplama teşkilatta boşu boşuna.

garagolcu
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:20
23 yıl boşuna polislik yapmışsın teyzenin oğlundan sanane. aile büyüklerinin fesatlığına karışmasaydın annen teyzenle kavga edip senin gelinin böyle böyleymiş demediyse bişey bilmiyorum jfkdkd

sükürcüdayi
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:53

Başkasının işi için kendini yakmışsın babam başkası hakkında bilgi istese sadece bakar sözlü beyan veririm foto falan atmam


Sinop fatihi
Şef
27 Ekim 2023 20:57
arkadaşlar hepimizin başına gelebilir aynı şekilde komiser amir müdür sorgu yaptıysa kimse evrak savcı mahkeme evrakı sormuyor el insaf arkadaşlar biraz empati yapalım olan olmus iyi niyet maalesef bu hallere kadar gelmiş eleştiri yerine fikir moral verecekseniz verin yoksa zaten işler oldukça kötü durumda anlaşılan Rabbim cümlemizi korusun
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