Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Ekim 2023 09:10
DSİ Kamu İşçisi Eş Durumu Nakil

Merhabalar, Dsi de kamu işçisi olarak çalışıp eş durumundan ya da başka bir sebepten yer değiştirme nakil yapabilen oldu mu tecrübelerinizi paylaşır mısınız

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