Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Ekim 2023 09:29
4/B Sözleşmeli Personel Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavına girebilir mi?

Kadro şartı var mı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
26 Ekim 2023 10:48

Hayır giremez. Sadece kadrolu personeller girebilir.


darkkinght
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:44

giremez kadroya geçince girebilir

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