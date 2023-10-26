Sgk mazereti tayin

Iyi günler ben konyaya gsbye atandım annem kanser hastası 3 ayda bir kontrolleri devam ediyor. Annemin engelli raporu var şehrime tayin isteyebilirmiyim süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı

Iyi günler ben konyaya gsbye atandım annem kanser hastası 3 ayda bir kontrolleri devam ediyor. Annemin engelli raporu var şehrime tayin isteyebilirmiyim süreç nasıl işliyor bilgisi olan varmı