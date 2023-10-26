Komiserlik sınavı hakkında

Öncelikli olarak vereceğim en önemli tavsiye ? adamın yoksa boşa uğraşma , torpilin olmadan kazanamazsın vb ? kötü yorumları dikkate almamanız. Bu çok önemli bir adım. Sonrasında ise kendi yapınıza uygun bir çalışma programı hazırlamak.

Adım adım ilerlersek şu şekilde bir planın işinize yaracağını düşünüyorum:

1 Sınavda konu dağılımlarını ve soru sayılarını öğrenmek

2 Önceki senelerde yapılmış bir sınavı süre tutmadan baştan sona çözmek ( bu aslında çok önemli bir konu, maalesef çoğu meslektaşım soru tarzlarını görmeden direk konu çalışarak işe başlıyorlar ve enerjilerini boşa harcıyorlar .

Kaynak olarak Mehmet Akdeniz?in kitaplarını tavsiye ederim , özellikle tabloları çok faydalı .

3 kaynakları ilk okuduğunuzda ders ders ilerlemek ; örneğin ilk anayasa kitabını bitirmek sonrasında tarih sonrasında mevzuat vb gibi . Bu ilk okunmalarda mutlaka ana başlıkları detaysız bir şekilde bir deftere not etmek . Bu size konular arasında örüntüyü kurmanızı sağlar. Bu ilk okunmalarda çok detaya girmeden unutacağınız maddeleri ezberlemeden ilerlemeniz gerekiyor. Detaylara indiğinizde veya maddeleri ezberlemeye ( örneğin kabahatler kanununun maddelerine bakmayın) çalıştığınızda fazla bilgiden zihniniz bulanıklaşır ve konular arasındaki bağlantıyı anlayamazsanız

4 Bütün konuları bitirdikten sonra haftanın günlerini belirli derslere ayırıp o plana sadık kalmanız gerekiyor; örneğin pazartesi tck cmk , Salı anayasa vb?

5 Mutlaka ama mutlaka Telegram gruplarına üye olup oradaki soruları ve denemeleri çözmelisiniz. Eğer bu sınava gerçek anlamda çalışan arkadaşlarınız varsa kendiniz grup kurup her gün belirli sayıda soru paylaşımını zorunlu hale getirip seviyenizi yükseltebilirsiniz. Bu size farklı soru çeşitler görmenizi ve öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlar

6 Bulduğunuz her denemeyi mutlaka çözün konu eksiğiniz olsa bile . Denemeler hem sınav için alıştırma hem de örüntü kurmamızı hızlandırmaya yarar. Özellikle sınav tarihi belli olduktan sonra haftada en az 3 deneme çözün. Eksiklerini görüp giderin.

7 Konuların genel hatlarına hakim oldukça detaylara inin

8 Bu sınavın sadece bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın , yani sizin kaç puan aldığınızın çok önemi yok, önemli olan ilk 1000 e girmeniz.

9 Sınava yakın zamanlarda iyi bir sıralama elde edeceğinizi ve mülakata gireceğinizi düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka spor mülakatına hazırlanmaya başlayın. Spordaki her bir saniye 5 soru ile eşdeğer

10 ilk cümlelerde de ifade ettiğim gibi sizin motivasyonunuzu düşürmek için konuşan kişilerden uzak durun