Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 09:36
Komiserlik sınavı hakkında

Selamün aleyküm saygi değer abi̇ler kardeşler .. meslekte 7. yilim yaş 30'a dayandi. meslekte poli̇s memuru olarak sonumu görmüyorum ve yaklaşik 6 aydir komi̇serli̇k sinavlarina gi̇rmeyi̇ ci̇ddi̇ anlamda düşünmeye başladim. şuan da doğu da x i̇li̇ndeyi̇m. buna vaki̇t ayiracak vakti̇m yoğun i̇llere göre bi̇raz var. ancak problem şu ki̇ nasil bi̇r yol i̇zlemem gerekti̇ği̇ni̇ ve nelere çalişmam gerekti̇ği̇ni̇ tam olarak bi̇lmi̇yorum. daha önce bu konuda tecrübe sahi̇bi̇ olan meslek büyüğü abi̇leri̇m kardeşleri̇m yardimci olursa çok sevi̇ni̇ri̇m. allah korusun,saygilar


SON-UMUT123
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:26
? GÜNCEL ?

GırqırAli
Aday Memur
26 Ekim 2023 19:14
Kardeşim hakkında hayırlısı olsun, Facebook ve Telegram grupları var onları bul ve katıl, şu an iki sayfa da çok durgun ama sınav ilanı gelince aktifleşir. Daha önce hiç konu temelin yoksa konu anlatımlı bir set al ve iyi çalış, salladım tuttu denilecek bir sınav değil konular ağır. konuları bitirince de bol bol soru çözersin. kaynak olarak da alışveriş sitesine komiserlik yaz çıkıyor aşağı yukarı hepsi aynı. iyi akşamlar

alp3588
Şef
26 Ekim 2023 19:19

Öncelikli olarak vereceğim en önemli tavsiye ? adamın yoksa boşa uğraşma , torpilin olmadan kazanamazsın vb ? kötü yorumları dikkate almamanız. Bu çok önemli bir adım. Sonrasında ise kendi yapınıza uygun bir çalışma programı hazırlamak.

Adım adım ilerlersek şu şekilde bir planın işinize yaracağını düşünüyorum:

1 Sınavda konu dağılımlarını ve soru sayılarını öğrenmek

2 Önceki senelerde yapılmış bir sınavı süre tutmadan baştan sona çözmek ( bu aslında çok önemli bir konu, maalesef çoğu meslektaşım soru tarzlarını görmeden direk konu çalışarak işe başlıyorlar ve enerjilerini boşa harcıyorlar .

Kaynak olarak Mehmet Akdeniz?in kitaplarını tavsiye ederim , özellikle tabloları çok faydalı .

3 kaynakları ilk okuduğunuzda ders ders ilerlemek ; örneğin ilk anayasa kitabını bitirmek sonrasında tarih sonrasında mevzuat vb gibi . Bu ilk okunmalarda mutlaka ana başlıkları detaysız bir şekilde bir deftere not etmek . Bu size konular arasında örüntüyü kurmanızı sağlar. Bu ilk okunmalarda çok detaya girmeden unutacağınız maddeleri ezberlemeden ilerlemeniz gerekiyor. Detaylara indiğinizde veya maddeleri ezberlemeye ( örneğin kabahatler kanununun maddelerine bakmayın) çalıştığınızda fazla bilgiden zihniniz bulanıklaşır ve konular arasındaki bağlantıyı anlayamazsanız

4 Bütün konuları bitirdikten sonra haftanın günlerini belirli derslere ayırıp o plana sadık kalmanız gerekiyor; örneğin pazartesi tck cmk , Salı anayasa vb?

5 Mutlaka ama mutlaka Telegram gruplarına üye olup oradaki soruları ve denemeleri çözmelisiniz. Eğer bu sınava gerçek anlamda çalışan arkadaşlarınız varsa kendiniz grup kurup her gün belirli sayıda soru paylaşımını zorunlu hale getirip seviyenizi yükseltebilirsiniz. Bu size farklı soru çeşitler görmenizi ve öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlar

6 Bulduğunuz her denemeyi mutlaka çözün konu eksiğiniz olsa bile . Denemeler hem sınav için alıştırma hem de örüntü kurmamızı hızlandırmaya yarar. Özellikle sınav tarihi belli olduktan sonra haftada en az 3 deneme çözün. Eksiklerini görüp giderin.

7 Konuların genel hatlarına hakim oldukça detaylara inin

8 Bu sınavın sadece bir sıralama sınavı olduğunu unutmayın , yani sizin kaç puan aldığınızın çok önemi yok, önemli olan ilk 1000 e girmeniz.

9 Sınava yakın zamanlarda iyi bir sıralama elde edeceğinizi ve mülakata gireceğinizi düşünüyorsanız mutlaka ama mutlaka spor mülakatına hazırlanmaya başlayın. Spordaki her bir saniye 5 soru ile eşdeğer

10 ilk cümlelerde de ifade ettiğim gibi sizin motivasyonunuzu düşürmek için konuşan kişilerden uzak durun

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