Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ekim 2023 09:37
Eş durumu tayini ayrılış süresi

Eş durumundan tayinim çıktı. en geç kaç gün içerisinde ayrılış yapmalıyım?


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:05

Kurumdan kuruma göre değişir

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