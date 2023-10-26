Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Ekim 2023 09:38
Dilekçe

benim ilk atamam old sırada eşimde tayin oldu (uzm çavuş) ilk atamada bana tabi olması nedeniyle yanıma gelebilir mi ? branşta daha önce doğu görevi olmamissa durum ne olur ?

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