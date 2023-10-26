Akademik hayat nasıl ?

Kamu mühendislerinin de özlük haklarında ciddi sorunalr var ancak ben yinede asla böyle bir şey yapmanızı önermem.

1- Özlük haklarınız daha kötü olur hem maaş hem de sizde bahsetmişsiniz kadro sebepli. Akademide doçent olana kadar kalıcı kadronuz yoktur bir punduna getirip atamanızı yenilemeyerek işsiz bırakılabilirsiniz. (ki geçen aylarda değişen kriterler sebebiyle doçent olmak dünyanın en zor işi haline geldi)

2- Bunca yıl hiç akademide olmadıktan sonra ilk kez gireceğiniz için akademinin mobbing, hiyerarşi vs. gibi ortamlarına alışmanız zor olacaktır. Yozlaşma sebebiyle soğudum diyorsunuz akademide bunun 10 katıyla da karşılaşmanız olası :) Hele ki taşra üniversitelerinde. Kendisine değil akademisyen, herhangi bir vasıfsız işçi bile denmeyecek seviyede insanlar ne görevler yapıyor bunu görmek sizi üzebilir.

3- Doktora yapıp geçeceğim diyorsunuz ama zaten doktora başlı başına çok zor bir süreç, minimum 4 yıl sürüyor ki 4 yılda bitirende az, uzaması hayli normal. Bu 4-5 yılı hem mühendis olarak çalışarak hem de doktora eğitiminizle eş zamanlı sürdürmeniz epey zorlayabilir sizi.

4- Akademiye girmekle de iş bitmiyor sürekli bir yayın baskısı vs. bilindik mevzular

Sonuç olarak ben olsam bu düşünceyi olduğu gibi çöpe atar ve mühendis olarak işime devam ederdim. Kamu mühendislerine de umarım istediğiniz ve hakettiğiniz maaş zammı başta olmak üzere özlük hakları iyileştirmeleri yapılır. Aynı şekilde akademik zamda. İki meslek grubu da hakettiğini alamıyor maalesef :(