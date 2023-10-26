Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Ekim 2023 10:02
Arazide mesaisi biten mühendis

mesaisi 17:30 da biten mühendis arazi görevinde iken mesaisi biterse (örneğin araziden saat 17:40 da dönerse) iş yerine gelmek zorunda mıdır yoksa iş yerine gelmeden evine dönebilir mi. iş yeri merkezde değil servisle ulaşım sağlanıyor ve kartlı sistem var. konu hakkında dayanak sunarak bilgi paylaşır mısınız?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ekim 2023 10:52

Bunun tartışması da dayanağı da olmaz. Görev mesai saatini geçtiyse amire haber verilir ve normal yaşama devam edilir. Araçla gidildiyse görev kağıdının dönüş saatine işin bitme saati (araç kuruma bırakıldıysa kuruma bırakma saati) yazılır.

Sizden böyle bir şey mi isteniyor?


yeniüye.00
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:08

açıkçası amirimizin konu hakkında bilgisi yok pek. illa kart basılması lazım tarzı konuşuyor. ancak mesai bitince nerede olursan ol iş biter mantığı var bende. yani servisin bile kalmadığı yere sırf kart basmak için gitmek saçma geliyor. ancak kanuni iki türlü de birşey bulamadım. genelde fazla mesai tarzı bilgiler var ancak daha çok büroda çalışan kişilere dönük gibi geldi bana. bizim işimiz gereği öngöremiyoruz işin uzayıp uzamayacağını.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Bunun tartışması da dayanağı da olmaz. Görev mesai saatini geçtiyse amire haber verilir ve normal yaşama devam edilir. Araçla gidildiyse görev kağıdının dönüş saatine işin bitme saati (araç kuruma bırakıldıysa kuruma bırakma saati) yazılır.

Sizden böyle bir şey mi isteniyor?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ekim 2023 11:16

Göreve çıkarken kart basmıyor musunuz?


yeniüye.00
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:19

yusuf bey onu bile net bilmiyorlar açıkçası. kimisi görevden dönünce basacaksınız diyor kimisi göreve giderken. şuana kadar kafasına göre kart basıyordu personel şimdilerde sorun olmaya başladı. idare de kafasına göre böyle olacak deyince netleştirmek için kanun aradım bulamadım.

YUSUF YILDIRIM, Dün

Göreve çıkarken kart basmıyor musunuz?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
26 Ekim 2023 11:30

Benim bildiğim o sistem bina içindeki kişileri belirlemek içindir. Binaya girerken basılır, çıkarken de çıkış kaydı işlenir. Gün içinde kaç kere çıkılıp girildiyse kart basılması gerekir bence.

Ancak her halükarda baştaki duruma dönersek sizden mesaiden sonra kuruma gelmenizi istemeleri saçma. Gece 10'da bitse de dönülecek mi yani?


yeniüye.00
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:33

malesef böyle saçma bir bakış açısı var ve bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz

YUSUF YILDIRIM, Dün

Benim bildiğim o sistem bina içindeki kişileri belirlemek içindir. Binaya girerken basılır, çıkarken de çıkış kaydı işlenir. Gün içinde kaç kere çıkılıp girildiyse kart basılması gerekir bence.

Ancak her halükarda baştaki duruma dönersek sizden mesaiden sonra kuruma gelmenizi istemeleri saçma. Gece 10'da bitse de dönülecek mi yani?


kimlikalalım
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:36

İdari işler personeli son kart basımdan itibaren amir onayı ile görevli yazar.


Ulaştırma.trafik
Aday Memur
27 Ekim 2023 12:25
bizim kurumda sabah daireye girerken kart basıyorduk. araziye çıkınca genelde o gün daireye uğramıyorduk. başmühendisin bilgisi vardı. 1 yıl boyunca akşamları hiç kart bastığımızı hatırlamıyorum
YUSUF YILDIRIM, Dün

Benim bildiğim o sistem bina içindeki kişileri belirlemek içindir. Binaya girerken basılır, çıkarken de çıkış kaydı işlenir. Gün içinde kaç kere çıkılıp girildiyse kart basılması gerekir bence.

Ancak her halükarda baştaki duruma dönersek sizden mesaiden sonra kuruma gelmenizi istemeleri saçma. Gece 10'da bitse de dönülecek mi yani?


BusineesRoom
Genel Müdür
27 Ekim 2023 13:22

Göreve çıkarken kart basılır, akşam araç kağıdına saat yazılıp imza atılır, ertesi gün araç kağıdı idari mali işlere teslim edilir. Eski kurumum yıllardır bu şekilde çalışma yapıyor.

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