Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


26 Ekim 2023 10:08
Mağdur Doçentler

Hocalarım merhaba. Bu forumda gerek doçentlik öncesi gerek doçentlik sırasında gerekse doçent unvanını aldıktan sonra mağduriyet yaşayan hocalarımızın sorunlarını tartışmaktayız. Bildiğiniz üzere akademik camiada çok ilginç gelişmeler olmatadır. Bilim uğruna bir ömür harcamaktayız. Ancak bu süreç içerisinde farklı sıkıntılar yaşamaktayız. Yaşadığımız her türlü gelişmeyi paylaşmak isteyen hocalarımız duygularını paylaşabilirler.


BakkalGazi86
Şef
27 Ekim 2023 21:03

Onlarca başlık açıldı bu konu hakkında. Destek 10-11 kişi :)

"Hak verilmez alınır" sözünün doğruluğunu/gerçekliğini kavradığımız zaman doçent ünvanı alıp kadro alamayan akademisyenler olarak bu sorunu 2 ay gibi kısa bir sürede rahatlıkla atlatacağımıza inanıyorum.

Ancak şunu hatırlatmakta fayda var ; görünen ve görnünmeyen olarak tümüyle bir geneleme yapabilmemiz oldukça olası ve maalesef ama maalesef herkes herşeyden gayet memnun...

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