Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli Eş Durumu Mazeret Tayini

Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Ben kadrolu olarak Adalet Bakanlığındayım eşim Sözleşmeli Yurt yönetim personeli olarak benden farklı bir ilde. Eş durumundan dolayı 1 yıl dolduktan sonra nakil çıkmama gibi durumlar oluyor mu? Eski başvuru duyurusuna baktığımda kamuda çalışanı olan eşin bulunduğu yerden ayrılamayacağına dair bir belge istiyorlar. Ama öyle bir belge alma şansım yok. Ben kadrolu olarak eşimin yanına gidebiliyorum ama gitmek istemiyorum eşimi yanıma çekmek istiyorum.

Başına böyle bir durum gelen ya da çözümü var mı?