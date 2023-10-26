Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Ekim 2023 10:24
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli Eş Durumu Mazeret Tayini

Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Ben kadrolu olarak Adalet Bakanlığındayım eşim Sözleşmeli Yurt yönetim personeli olarak benden farklı bir ilde. Eş durumundan dolayı 1 yıl dolduktan sonra nakil çıkmama gibi durumlar oluyor mu? Eski başvuru duyurusuna baktığımda kamuda çalışanı olan eşin bulunduğu yerden ayrılamayacağına dair bir belge istiyorlar. Ama öyle bir belge alma şansım yok. Ben kadrolu olarak eşimin yanına gidebiliyorum ama gitmek istemiyorum eşimi yanıma çekmek istiyorum.

Başına böyle bir durum gelen ya da çözümü var mı?


kejman29
Memur
27 Ekim 2023 08:48

Cevap verecek olan yok mu arkadaşlar?


Egm3316
Aday Memur
27 Ekim 2023 09:05
eşiniz sözleşmeli olduğu için siz eşinize tabi olursunuz eşiniz nerede çalılıyor ise oraya gidersiniz isterseniz 1 yıl sonra eş durumu dediği mücbir sebepler işte eşi sigortalıdır bağ kur ludur oda sözleşmelidir çakılı kadrodur tayin olamayacağını gösterir belgeyi de bu yüzden istiyorlar 3+1 yani 4 yıl sonra gönül rahatlığı ile sizin yanınıza gelebilir haricinde siz rahatınızı bozup eşinizin yanına gitmek zorunda sınız 2. bir seçenek de bir torpil bulup çözeceksiniz işi geçici görevlendirme ile felan

kejman29
Memur
27 Ekim 2023 09:50

Hocam ilginiz ve açıklayıcı cevabınız için çok teşekkür ederim. 4 yılımızı doldurup tayin talebinde bulunduktan sonra çıkmama ya da göndermeme gibi durumlar oluyor mu peki? Maksadımız rahatımız bozulmasın değil tamamen geçim derdi maalesef.

Egm3316, Bugün
eşiniz sözleşmeli olduğu için siz eşinize tabi olursunuz eşiniz nerede çalılıyor ise oraya gidersiniz isterseniz 1 yıl sonra eş durumu dediği mücbir sebepler işte eşi sigortalıdır bağ kur ludur oda sözleşmelidir çakılı kadrodur tayin olamayacağını gösterir belgeyi de bu yüzden istiyorlar 3+1 yani 4 yıl sonra gönül rahatlığı ile sizin yanınıza gelebilir haricinde siz rahatınızı bozup eşinizin yanına gitmek zorunda sınız 2. bir seçenek de bir torpil bulup çözeceksiniz işi geçici görevlendirme ile felan

Egm3316
Aday Memur
27 Ekim 2023 10:04
istediğiniz yer de boş kadro yok personel eksikliğimiz var gibi sebepler illaki sunacaklardır ama siz 4 yıl sonra talepte bulunursanız yüksek ihtimalle çıkacaktır
kejman29, Bugün

Hocam ilginiz ve açıklayıcı cevabınız için çok teşekkür ederim. 4 yılımızı doldurup tayin talebinde bulunduktan sonra çıkmama ya da göndermeme gibi durumlar oluyor mu peki? Maksadımız rahatımız bozulmasın değil tamamen geçim derdi maalesef.


kejman29
Memur
27 Ekim 2023 11:01

Çok teşekkür ederim hocam sağolun

Egm3316, Bugün
istediğiniz yer de boş kadro yok personel eksikliğimiz var gibi sebepler illaki sunacaklardır ama siz 4 yıl sonra talepte bulunursanız yüksek ihtimalle çıkacaktır
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