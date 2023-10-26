Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Ekim 2023 11:17
DSİ taşra mühendis ek ödemeler

DSİ taşra şubelerde görevli mühendislerin ek ödemeleri nelerdir. 3 aylık arazi seyyar geçici görev yolluğu tarzı bilgi verebilir misiniz.

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