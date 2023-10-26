Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ekim 2023 11:17
2024 ocak iller arası tayn

2024 OCAK AYI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR

TIBBİ SEKRETER KADROSU AÇAR MI SİZCE ELAZIĞ


m4l4y4
Aday Memur
26 Ekim 2023 11:37

aralıkta açar kardeşim ama elazığ kadro olarak da puan olarak da zor puanın kaç peki


2323_elazığ?
Memur
26 Ekim 2023 14:08

23000

m4l4y4, Dün

aralıkta açar kardeşim ama elazığ kadro olarak da puan olarak da zor puanın kaç peki


m4l4y4
Aday Memur
26 Ekim 2023 16:17

gelme ihtimaliniz bence çok yüksek

2323_elazığ?, Dün

23000


hemsire650
Aday Memur
26 Ekim 2023 16:28

Ben de manisa isteyecem hemşireyim 8500 puan gelir mi acaba


Tayinci27
Aday Memur
26 Ekim 2023 17:04
Arkadaşlar şehir hastanesinşn açılması sayıyı arttırır mı acaba. Gazianteo için isteyecepim ama hizmey puanım düşük şansımı şehir hastanesi olayı arttırır mı sizce
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