Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Ekim 2023 11:23
20 yıl hizmeti olanlar başöğretmen olacak

Bir Yenişafak haberi . 20 yıl çalışmış ve uzma unvanı olan kisler başöğretmen olacak. Hayırlı olsun


Velocıraptor
Genel Müdür
26 Ekim 2023 15:52

olsun olsun pek güzel olur. 15 yıl keriz gibi bekledik


Matece
Aday Memur
26 Ekim 2023 21:43

Uzmanlık da verseler bari 5 yıla


forum307
Şef
26 Ekim 2023 21:44

Doğruluğu kesin bşr haber değil


asır1000
Aday Memur
26 Ekim 2023 21:56

20 yıllık öğretmenlere sınavsız başöğretmenlik hayırlı uğurlu olsun.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
26 Ekim 2023 22:21
sanmam.

kamuran15
Müsteşar
26 Ekim 2023 22:39

Geç bile kalındı

2007'den günümüze tekrardan uzmanlık sınavı açılmadığı icindir ki, bizim generenasyonun hakkı alenen gaspedildi. Hizmet yılı 20 seneyi aşmış Uzman konumu ve statüsündeki öğrtm.ler için zaten doğrusu da bu, olması gereken de budur.


muallimi-sani
Memur
26 Ekim 2023 22:59

Şahsen ben bu MEB in öğretmenin hayrına iş tuttuğunu görmedim. Son yıllardaki tek kaydadeğer ve olumlu proje ise, öğrenci ve öğretmeni bir nebze rahatlatan Ara*tatil olayıdır. İnşallah kesin malumat çıkar.


cooling
Memur
26 Ekim 2023 23:04

Yeni şafaktan kaynak olursa Buletersoy!dan da bebek olur


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Ekim 2023 07:33
24 kasım da müjde olarak duyurulur kanaatimce ...

Katre-i Adalet
Aday Memur
27 Ekim 2023 12:52

Yetmez ama evet


Pdr-SedaNur
Memur
27 Ekim 2023 16:17

İnşallah.


miyalin
Aday Memur
27 Ekim 2023 16:21

Maşallah... sonunda (!)


TozluTebeşirKokusu
Şef
27 Ekim 2023 16:36

Pek öyle ümitlenmeye de gelmez hayırlısı olsun bakalım.


Megatronics
Memur
27 Ekim 2023 16:44

Gelir gelir son zamanlarda öğretmenleri sinir küpü ettiler, Kah önlüktü kah sınav sorusu polemigiydi kah yüzyüze seminer stresiydi derken , haliyle bunun sonucunda bi şekilde gönül almak derdindele adeta.


cooling
Memur
27 Ekim 2023 16:55

İşin aslı olması gereken de; olacak olan mı bakalım ...


danedane1
Aday Memur
27 Ekim 2023 20:49

40 yıl hizmeti olanlar ne olacak


yaşarimam
Memur
27 Ekim 2023 20:55

Başbaş öğretmen...

danedane1, 2 saat önce

40 yıl hizmeti olanlar ne olacak

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