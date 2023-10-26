2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?

cumhurbaşkanının açıklamasına göre işçiler temmuz ayında yüzde 45 zam almış. yani enflasyon 45'in üstüne çıkmazsa, enflasyon farkı alamazlar. bu açıklamadaki yüzde 45 bambaşka bir konu mu acaba?

bu konuda işçi arkadaşlardan farklı yorumlar gelmişti, gerçek hesaplama nasıl yapılacak? mesela bizim kurumdaki taşerondan kadroya geçen işçiler yüzde 100'e yakın zam aldı, daimi işçiler ise yüzde 25 civarlarında bir zam almıştı. enflasyon farkını hangi rakama göre ayarlayacaklar belli mi ?

link: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/kamu-iscileri-ne-kadar-zam-aldi-en-dusuk-kamu-iscisi-maasi-ne-kadar-oldu-2023-kamuda-isci-zammi,A8Dx4YsHvUGPhul1N64M8A/a8StrGcWFk6tQaXp60pjEA