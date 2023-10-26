Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ekim 2023 11:53
2024 ocak'ta işçilerin alacağı enflasyon farkı ne kadar?

cumhurbaşkanının açıklamasına göre işçiler temmuz ayında yüzde 45 zam almış. yani enflasyon 45'in üstüne çıkmazsa, enflasyon farkı alamazlar. bu açıklamadaki yüzde 45 bambaşka bir konu mu acaba?

bu konuda işçi arkadaşlardan farklı yorumlar gelmişti, gerçek hesaplama nasıl yapılacak? mesela bizim kurumdaki taşerondan kadroya geçen işçiler yüzde 100'e yakın zam aldı, daimi işçiler ise yüzde 25 civarlarında bir zam almıştı. enflasyon farkını hangi rakama göre ayarlayacaklar belli mi ?

link: https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/kamu-iscileri-ne-kadar-zam-aldi-en-dusuk-kamu-iscisi-maasi-ne-kadar-oldu-2023-kamuda-isci-zammi,A8Dx4YsHvUGPhul1N64M8A/a8StrGcWFk6tQaXp60pjEA


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
26 Ekim 2023 11:59
İşçiler enflasyon farkını ocak ayında almazlar.memurların sisteminden farklı onların ki.

volkanv38
Genel Müdür
26 Ekim 2023 12:01

%45 ocak 2023-haziran 2023 arası uygulanan zamdı ilk 6 ay enflasyonu %19,77 çıktığı için enflasyon farkı oluşmadı temmuz 2023 için %15 zam aldılar. Ocak 2024 de %10 zamma anlaştılar buna ilaveten 2023 ikinci yarı enflasyonunun %15 i geçen kısmı için fark alacaklar. Örneğin merkez bankasının yıl sonu tahmini çıkarsa %40,27 enflasyon çıkacak işçiler 1,15 e bölüp 1,10 la çarpılacağı için %34,17 zam alacaklar.


naklov86
Aday Memur
26 Ekim 2023 12:20

bizim kurumdaki taşerondan geçenler farklı zam aldı, daimi işçiler farklı zam aldı. her ikisini aynı potada nasıl eritecekler

volkanv38, Dün

%45 ocak 2023-haziran 2023 arası uygulanan zamdı ilk 6 ay enflasyonu %19,77 çıktığı için enflasyon farkı oluşmadı temmuz 2023 için %15 zam aldılar. Ocak 2024 de %10 zamma anlaştılar buna ilaveten 2023 ikinci yarı enflasyonunun %15 i geçen kısmı için fark alacaklar. Örneğin merkez bankasının yıl sonu tahmini çıkarsa %40,27 enflasyon çıkacak işçiler 1,15 e bölüp 1,10 la çarpılacağı için %34,17 zam alacaklar.


beurak0000
Aday Memur
26 Ekim 2023 12:37
memur yeniden geçecek işciyi o zman hocam doğru mu
volkanv38, Dün

%45 ocak 2023-haziran 2023 arası uygulanan zamdı ilk 6 ay enflasyonu %19,77 çıktığı için enflasyon farkı oluşmadı temmuz 2023 için %15 zam aldılar. Ocak 2024 de %10 zamma anlaştılar buna ilaveten 2023 ikinci yarı enflasyonunun %15 i geçen kısmı için fark alacaklar. Örneğin merkez bankasının yıl sonu tahmini çıkarsa %40,27 enflasyon çıkacak işçiler 1,15 e bölüp 1,10 la çarpılacağı için %34,17 zam alacaklar.


volkanv38
Genel Müdür
26 Ekim 2023 13:33

tam olarak statü farklarını bilmiyorum ama kamu işçilerinin sözleşmesi bu şekilde

naklov86, Dün

bizim kurumdaki taşerondan geçenler farklı zam aldı, daimi işçiler farklı zam aldı. her ikisini aynı potada nasıl eritecekler


volkanv38
Genel Müdür
26 Ekim 2023 13:35

Eğer tahmin doğru çıkarsa memur %52 alırken işçi %34 alacak memur işçiyi geçer mi bilmem ama fark kapanır biraz daha. Ancak 2024 temmuzda bizim zammımız 1,15 e bölünüp 1,10 la çarpılırken işçinin zammı enflasyon oranında olacak yine 5 puan zararda olacağız.

beurak0000, Dün
memur yeniden geçecek işciyi o zman hocam doğru mu

naklov86
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:34

memur yüzde 52 alacak ama seyyanen 8000 tl'nin ne olacağı belli değil. kaldırılacak mı, arttırılırsa ne oranda arttırılacak belli değil...

volkanv38, Dün

Eğer tahmin doğru çıkarsa memur %52 alırken işçi %34 alacak memur işçiyi geçer mi bilmem ama fark kapanır biraz daha. Ancak 2024 temmuzda bizim zammımız 1,15 e bölünüp 1,10 la çarpılırken işçinin zammı enflasyon oranında olacak yine 5 puan zararda olacağız.


volkanv38
Genel Müdür
26 Ekim 2023 16:31

yoo belli neden belli olmasın memur maaş katsayısı kadar artacak. oran aynı.

naklov86, Dün

memur yüzde 52 alacak ama seyyanen 8000 tl'nin ne olacağı belli değil. kaldırılacak mı, arttırılırsa ne oranda arttırılacak belli değil...


jaseeen
Memur
26 Ekim 2023 17:30

boş konu


kral122
Daire Başkanı
26 Ekim 2023 19:43

Her sekilde artacak

naklov86, Dün

memur yüzde 52 alacak ama seyyanen 8000 tl'nin ne olacağı belli değil. kaldırılacak mı, arttırılırsa ne oranda arttırılacak belli değil...


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
26 Ekim 2023 22:47

Taşeronların ağlamaktan gözleri şişecek Ocak ayında. Hızlıca koşmaya başlayacaklar.


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:04

İkinci altı aylık enflasyon 40 çıkarsa 1,40/1,15= 1,21. Yani yüzde 21 enflasyon farkı çıkar. Yüzde 10 da toplu sözleşme zamları var


Abbas.KILKUYRUK2
Şef
27 Ekim 2023 19:12

Üstadım o halde taşeron işçi, memurdan yaklaşık yüzde 25 daha az alacağını söyleyebilir miyiz?

eğer öyle ise taşeron şimdiden düşünmeye başlar. Bulundukları yerden hızlıca koşmaya başlarlar

Anuşirvann, 4 saat önce

İkinci altı aylık enflasyon 40 çıkarsa 1,40/1,15= 1,21. Yani yüzde 21 enflasyon farkı çıkar. Yüzde 10 da toplu sözleşme zamları var

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