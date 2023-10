Psikolojik bunalım istifa

Güzel kardeşim sağlıktan önemli hiç bir şey yok! Öncelikle kendine bak, sağlığın iyi olması için neler yapabilirsin ona bak.

Kesinlikle bir psikoloğa git konuş, içini dök rahatla.

Bu meslek ağır bir meslek ama herkes bir yolunu bulup yapıyor, zamanla herşey düzeliyor. İstifa konusu için aceleci olma,meslek içinde yapabileceğin her şeyi her adımı at sonra istifayı düşün.

ilerde pişman olmamak için yap bunu. Keşke şunu da yapsaydım demezsin.

Çalıştığın yer değişebilir, çalıştığın kişiler değişebilir, etrafındaki insanlar değişebilir, oturduğun ev değişebilir. Değiştirmeyi deneyipte değiştiremezsen terk et.

İlla terk edeceksende ilerisini düşünüp, çalışacağın yeri belirle öyle.

Rabbim kolaylığını veriyor herşeyin, Allah yardımcımız olsun.