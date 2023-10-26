Psikolojik bunalım istifa

Selamunaleyküm herkese hayırlı görevler.Yaşadığım bir problemi anlatmak istiyorum.Mesleğe ilk başladığımda çevikte başladım ve ağır bir altdevrelik geçirdim.Aynı zamanda bazı iftiralara maruz kaldım.Bazen oluyordu ki dışarıda montlu birini gördüğüm zaman polis sanıp korkuyordum.Bu birtane üstdevrenin beni dışarıda köpek azarlar gibi azarlamaya çalışmasıyla oldu tabi müsade etmedim gereken cevabı verdim ama sonra uğraştılar buna izin verenler amirler yapanlar polis memurları çok acı.Her türlü kılıfı buluyorlar anlayacağınız.Ben mi yanlış mesleği seçtim bu insanlar mı bu mesleği haketmiyor anlamış değilim.Şuan üstdevreyim tabi ortam birazdaha rahatladı ama ben psikolojik olarak rahatlayamadım.İşe giderken ayağım geri geri gidiyor.Kafam sürekli dolu başım ağrıyor.Çok üzülerek söylüyorum bu şanlı şerefli meslekten içindeki insanlar yüzünden tiksindim.Yaşadığım şehirden o kadar güzel olmasına rağmen zevk alamıyorum yediğimden içtiğimden zevk alamıyorum vücut direncim düştü.Ne yapacağımı bilmiyorum.Sürekli aklımda istifa düşünceleri var istediğim için değil o psikolojide olduğum için ama istifa etmek çözüm müdür bilmiyorum.Şuan içinde bulunduğum psikolojik hali yaşayan abilerim var mıdır.Yaşayan abilerim bunlar geçici durumlar mıdır veya çevikten çıkınca düzelecek midir.Yardım öneri tavsiye istiyorum.

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