Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

Son Sayfa

26 Ekim 2023 12:02
Psikolojik bunalım istifa

Selamunaleyküm herkese hayırlı görevler.Yaşadığım bir problemi anlatmak istiyorum.Mesleğe ilk başladığımda çevikte başladım ve ağır bir altdevrelik geçirdim.Aynı zamanda bazı iftiralara maruz kaldım.Bazen oluyordu ki dışarıda montlu birini gördüğüm zaman polis sanıp korkuyordum.Bu birtane üstdevrenin beni dışarıda köpek azarlar gibi azarlamaya çalışmasıyla oldu tabi müsade etmedim gereken cevabı verdim ama sonra uğraştılar buna izin verenler amirler yapanlar polis memurları çok acı.Her türlü kılıfı buluyorlar anlayacağınız.Ben mi yanlış mesleği seçtim bu insanlar mı bu mesleği haketmiyor anlamış değilim.Şuan üstdevreyim tabi ortam birazdaha rahatladı ama ben psikolojik olarak rahatlayamadım.İşe giderken ayağım geri geri gidiyor.Kafam sürekli dolu başım ağrıyor.Çok üzülerek söylüyorum bu şanlı şerefli meslekten içindeki insanlar yüzünden tiksindim.Yaşadığım şehirden o kadar güzel olmasına rağmen zevk alamıyorum yediğimden içtiğimden zevk alamıyorum vücut direncim düştü.Ne yapacağımı bilmiyorum.Sürekli aklımda istifa düşünceleri var istediğim için değil o psikolojide olduğum için ama istifa etmek çözüm müdür bilmiyorum.Şuan içinde bulunduğum psikolojik hali yaşayan abilerim var mıdır.Yaşayan abilerim bunlar geçici durumlar mıdır veya çevikten çıkınca düzelecek midir.Yardım öneri tavsiye istiyorum.

Not: KENDSİNE BİLE SAYGISI OLMAYAN VE BU YAZDIKLARIMA SAYGI ÇERÇEVESİNDE CEVAP VERMEYECEK OLAN ŞAHSİYETLER MÜMKÜNSE YAZMASINLAR.


İdillituran
Aday Memur
26 Ekim 2023 12:29
hacı gelip geçici dunyadayiz çok takma.umursama bak işine.git gel

mustafa211
Aday Memur
26 Ekim 2023 12:39

Üstadım inanki onun için çabalıyorum ama başaramadım bir türlü

İdillituran, Dün
hacı gelip geçici dunyadayiz çok takma.umursama bak işine.git gel

İdillituran
Aday Memur
26 Ekim 2023 12:41
unutursun insan en kotu şeyi bile zamanla unutuyor.teskilatin geldiği noktayı anlaman için sen soru sormuşsun kimse sana cevap verme bile vermiyor.o yüzden işini yap kimseyide umursama

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
26 Ekim 2023 12:54
başkan hayatımın en kötü yılları çevikte geçti. çevikten kurtul öncekile. geçmiş olsun. diğer yerler iyi diyemeyeceğim stres sıkıntı doğasında var bu mesleğin

fail.imeçhul
Memur
26 Ekim 2023 12:57
bende çevikte 4-5 yıl çalıştım çevik diğer birimlere göre aynı yaş grubu, tecrübesizlik ,yeni memurun verilmesi vb durumlardan dolayı daha depresif ve sıkıntılı bir yer birde son dönemlerde artık eskisi gibi miting, gösteri vb toplanma gibi durumlar da olmadığından personelle uğraşma,mobing daha fazla olabiliyor...Şimdi gelelim mesleğimize benim kişisel görüşüm polislik su dönemde sadece ekonomik nedenlerle yapılacak bir meslek eğer alternatifin varsa istifayı tavsiye ederim ancak alternatifin yoksa bu mesleğe devam edeceksen bulundugun ilin süresini tamamlayıp farklı bir yerde yeni bir hayat kurmani tavsiye ederim bu yeni hayatinda polisliğe sadece iş olarak bakıp çok fazla görünür olmadan işini yapıp normal hayatına devam etmeni tavsiye ederim saygılarımla

Polis4
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:14

Kardeşim ben emekli oldum..özel sektördeyim, hayatımda en büyük pişmanlığım emekli olmak,


mustafa211
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:27

Allah razı olsun abi teşekkür ederim

Gydm, Dün
başkan hayatımın en kötü yılları çevikte geçti. çevikten kurtul öncekile. geçmiş olsun. diğer yerler iyi diyemeyeceğim stres sıkıntı doğasında var bu mesleğin

kimlikalalım
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:28

Üstad bu sadece Egm'de yaşanılan bir olay değil.Malesef ki Kamu özel sektör olmadığı için insanlar istedikleri gibi at koşturabiliyorlar.Çünkü işimden olurum kaygısı yok.Nitekim buda belirli olumsuzlukların yaşanmasına sebebiyet veriyor.Herhangi bir kurumda çalışan birine sor mutlaka iş yerinde onun üstüne oynayanlar,yerinde gözü olanlar,yada zarar görse mutlu olabilecek insanlar vardır.Ben belediye personeliyim, bizde ast-üst mevzusu olmasa da anlattığın gibi insanlarla muhattap olduğun bir ortam var.

Kardeşim yada abim diyeyim sana yaşını bilmiyorum.Kendini değersiz hissetme, sen o üniformayı giymek için sana bağıran üst devrenin götünü yalamadın ki o üniformayı çıkartmak için kendine bir çukur açıp ha bire kendini içeriye gömüyorsun.

Hayat,insanlar ve olaylar hep birşeyleri tecrübe etmemizi sağlıyor.Bu olaydan tecrübe al ve güçlenerek yoluna devam et,sana yapılanı bir başkasına yapma-yapanada engel ol ki bu bozuk çark kırılsın.

İşin emek istiyen,yürek istiyen,fedakarlık istiyen bir meslek.Yürü yoluna,kötü düşünceleri at arkaya.

Selametle.


Ragıp Gelibolu
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:32

Güzel kardeşim sağlıktan önemli hiç bir şey yok! Öncelikle kendine bak, sağlığın iyi olması için neler yapabilirsin ona bak.

Kesinlikle bir psikoloğa git konuş, içini dök rahatla.

Bu meslek ağır bir meslek ama herkes bir yolunu bulup yapıyor, zamanla herşey düzeliyor. İstifa konusu için aceleci olma,meslek içinde yapabileceğin her şeyi her adımı at sonra istifayı düşün.

ilerde pişman olmamak için yap bunu. Keşke şunu da yapsaydım demezsin.

Çalıştığın yer değişebilir, çalıştığın kişiler değişebilir, etrafındaki insanlar değişebilir, oturduğun ev değişebilir. Değiştirmeyi deneyipte değiştiremezsen terk et.

İlla terk edeceksende ilerisini düşünüp, çalışacağın yeri belirle öyle.

Rabbim kolaylığını veriyor herşeyin, Allah yardımcımız olsun.


mustafa211
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:49

Doğru söylüyorsun abi hiçbir alt devremi ezmedim yanlış yapsa dahi polisin dostu polistir anlayışını yaymaya çalıştım meslekten soğutmaya değil mesleği sevdirmeye çalıştım en azından kendi çevreme.Ben istifa etsemde devam etsem de yeni gelecek meslektaşlarıma tavsiyemdir.Kendinizi güzel hatırlatın arkanızdan ana bacı küfür ettirmeyin ve teşkilatı daha güzel bir hale getirmeye çalışın.Seninde değerli yorumun için teşekkür ederim abi

Ragıp Gelibolu, Dün

Güzel kardeşim sağlıktan önemli hiç bir şey yok! Öncelikle kendine bak, sağlığın iyi olması için neler yapabilirsin ona bak.

Kesinlikle bir psikoloğa git konuş, içini dök rahatla.

Bu meslek ağır bir meslek ama herkes bir yolunu bulup yapıyor, zamanla herşey düzeliyor. İstifa konusu için aceleci olma,meslek içinde yapabileceğin her şeyi her adımı at sonra istifayı düşün.

ilerde pişman olmamak için yap bunu. Keşke şunu da yapsaydım demezsin.

Çalıştığın yer değişebilir, çalıştığın kişiler değişebilir, etrafındaki insanlar değişebilir, oturduğun ev değişebilir. Değiştirmeyi deneyipte değiştiremezsen terk et.

İlla terk edeceksende ilerisini düşünüp, çalışacağın yeri belirle öyle.

Rabbim kolaylığını veriyor herşeyin, Allah yardımcımız olsun.


mustafa211
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:54

Mesele burada kopuyor aslında abi günden güne sağlığımın eridiğini bittiğini görüyorum.Saçlarım döküldü vücut direncim çok fazla düştü. Eski neşem heyecanım kalmadı. Bir yerden patlak vermesinden de çekiniyorum artık. Sürekli zaman kazanmaya çalışıyorumhele bi izne gidip geleyim olmazsa kendimi nöbete attırayım olmazsa gidip psikologla konuşayım.Ocakta izinler yenileniyor orada bi izne gideyim falan ama yoruldum artık abi

Ragıp Gelibolu, Dün

Güzel kardeşim sağlıktan önemli hiç bir şey yok! Öncelikle kendine bak, sağlığın iyi olması için neler yapabilirsin ona bak.

Kesinlikle bir psikoloğa git konuş, içini dök rahatla.

Bu meslek ağır bir meslek ama herkes bir yolunu bulup yapıyor, zamanla herşey düzeliyor. İstifa konusu için aceleci olma,meslek içinde yapabileceğin her şeyi her adımı at sonra istifayı düşün.

ilerde pişman olmamak için yap bunu. Keşke şunu da yapsaydım demezsin.

Çalıştığın yer değişebilir, çalıştığın kişiler değişebilir, etrafındaki insanlar değişebilir, oturduğun ev değişebilir. Değiştirmeyi deneyipte değiştiremezsen terk et.

İlla terk edeceksende ilerisini düşünüp, çalışacağın yeri belirle öyle.

Rabbim kolaylığını veriyor herşeyin, Allah yardımcımız olsun.


Ragıp Gelibolu
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:14

Sürgünden-sürgüne gitmiş, Meslek arkadaşı intihar etmiş, benzer bir çok sorun yaşamış bir abin olarak yazıyorum.

Tamamen anlıyorum seni.

İçini dök birilerine. Konuş dertleş. Öncelikle ailene, sonra akrabalarına, sonra samimi arkadaşlarına. Dertler konuştukça azalır, mutluluk paylaştıkça artar.

En önemli şey sağlık, o olduktan sonra herşey düzelir. Atabileceğin her adımı çekinmeden at sonra istifayı düşün. Acelen yok, meslektede, bırakırsan sivildede uzun bir hayat var önünde.

mustafa211, Dün

Mesele burada kopuyor aslında abi günden güne sağlığımın eridiğini bittiğini görüyorum.Saçlarım döküldü vücut direncim çok fazla düştü. Eski neşem heyecanım kalmadı. Bir yerden patlak vermesinden de çekiniyorum artık. Sürekli zaman kazanmaya çalışıyorumhele bi izne gidip geleyim olmazsa kendimi nöbete attırayım olmazsa gidip psikologla konuşayım.Ocakta izinler yenileniyor orada bi izne gideyim falan ama yoruldum artık abi


Dead.588
Memur
26 Ekim 2023 14:21

Alışmışsınız tabi rahat yerlerde yatmaya

Polis4, Dün

Kardeşim ben emekli oldum..özel sektördeyim, hayatımda en büyük pişmanlığım emekli olmak,


mustafa211
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:28

Değerli yorumun tavsiyelerin için çok teşekkür ederim abi önerilerini dikkate alacağım

Ragıp Gelibolu, Dün

Sürgünden-sürgüne gitmiş, Meslek arkadaşı intihar etmiş, benzer bir çok sorun yaşamış bir abin olarak yazıyorum.

Tamamen anlıyorum seni.

İçini dök birilerine. Konuş dertleş. Öncelikle ailene, sonra akrabalarına, sonra samimi arkadaşlarına. Dertler konuştukça azalır, mutluluk paylaştıkça artar.

En önemli şey sağlık, o olduktan sonra herşey düzelir. Atabileceğin her adımı çekinmeden at sonra istifayı düşün. Acelen yok, meslektede, bırakırsan sivildede uzun bir hayat var önünde.


MikropSakir
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:18

kardeşim hiç bir şey senin sağlığından, senin canından daha kıymetli değil, madem böyle bir durum var sana sistematik olarak baskı yapıyorlar o baskı yapan memurlar ve amirler hakkında aç mobbing davası, senin uykuların kaçacağına onların ki kaçsın. Bu şekilde davalı olduğun için hem çevikten çıkarırlar hem de sana baskı yapanlar uğraşır dururlar.


brkklgs
Şef
26 Ekim 2023 15:47
kardeşim ne olursa olsun sakın istifa etme polislik öyle bur meslek ki insanın üzerine yapışır ve bıraktığın zaman çok pişman olursun sonra dönmek için uğraşırsın ama asla dönemezsin . onun için sabret yerini değiştir gelir geçer

Dead.588
Memur
26 Ekim 2023 17:12

Tabi size göre hava hoş meslek on numara mesleğe pandemiden önce girmişsiniz alacağınızı almışsınız bide mesleğe yeni başlayıp üstelik İstanbul da başlayanlara sorsana nasılmış diye

brkklgs, Dün
kardeşim ne olursa olsun sakın istifa etme polislik öyle bur meslek ki insanın üzerine yapışır ve bıraktığın zaman çok pişman olursun sonra dönmek için uğraşırsın ama asla dönemezsin . onun için sabret yerini değiştir gelir geçer

Dead.588
Memur
26 Ekim 2023 17:13

Kardeşim istifa edeceksen de et boşver kurtul zaten maaşla bir mal sahibi olamayacaz


plt.kaan
Aday Memur
26 Ekim 2023 17:50
sorun belli. aslında senin için tedavi yöntemi bile belli. psikologa gittiğin zaman sana basit sorular soracak. Senin 2 çeşit çözüm bulunması gereken sorunun var. sözcüklerimi tek tek iyi düşün. birincisi geçmişinde tasidigin yükleri bırakman lazım. bu nedir dersen. sana geçmişte yapılan bütün olayları her hatirladiginizda içinde öfke kızgınlık olur. kızgınlık ile öfke biraz farklı olgulardir. öfke karşıdaki kişiye zarar verme isteğidir. kızgınlık ise karşıdaki kişiye sinirlenmedir. zarar verme düşüncesi sinirlenmede yok. geçmişinde yaşadığın ve hatirladigin olaylardaki duygulanimlara dikkat et. öfke var ise bu duygular bunyene ağır gelir. bunu aşmak için doktorun sana bilişsel davranışçı terapi ile affetme yöntemlerini deneyecek. diğer sorun ise

plt.kaan
Aday Memur
26 Ekim 2023 17:57
diğer sorunun ise hayatta seni eleştiren ve suçlayıcı konuşan insanlardan uzak dur. bu annen baban ailen eşin bile olsa set çek. senin yapın belli. elestri kızmaya gelemiyorsun. haklısın. aslında takmaman gereken şeyleri kafaya taktiğin için bu sende ağır tahribat yapıyor. kafaya takmamayi ogrenmek senin için rahatlatıcı bir seçenek. Aslında seni biraz ozetleyim. bir çocuk parkta oyun oynarken elindeki tahta ile çiçeklere vursa zen bunu gördüğünde içinde sıkıntı hissedersin. aslında hissettigin sıkıntının temeline inersen çocuğun yaptığı hareket değil, birisinin gelip sana kızmasın dan cekindigin için içini sıkıntı basar. suçlayıcı ebeveynlerin yetiştirdiği çocukların genel yapısında bu vardır. hayat sana kafaya takmamayi ogretemiyorsa işin uzmanlari öğretecek. geçmiş olsun yaşadığın zor şeyler var. bunlardan kurtulman gerekiyor. geçmişteki seni affet. sana yapılanları affet. bu affedis seni ozgurlestirecek unutma.
Toplam 27 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Psikolojik bunalım istifaPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verGörevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve yaymaMalülen emeklilikİstifa sonrası dönüş için dilekçe Mesleğin aileye ve çocuklara yansıması, bereketsizlik huzursuzlukyunus polislik atama4 Haftalık hamile DÜŞÜK RİSKLİ memur

Sözlük

covid 19 1 güne bir söz bırak 1 sözlük atışması 1 en yüksek arkeolojik kazı alanı 1 yaylı çalgılar 2 kemha 1 bütün kuşlar vefasız 1 pirinç pilavı 1 eris varyantı 1 her koyun kendi bacağından asılır 1

Son Haberler

Nobel ödüllü Sancar: Türkiye'nin 2. Yüzyılı için en çok bilime ihtiyacımız varCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorumKılıçdaroğlu'ndan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepkiDezenformasyon Bülteni yayımladıMilli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Editörün Seçimi

Maaş Robotu2024 bütçesi personel giderleri2024 temmuz maaş zammıToplu sözleşme ile artan tazminatlarYeşil pasaportBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.%52.2 maaş güncelleme oranıYarı zamanlı çalışma artık uygulansın!Engellide araç ve ev alımında suistimal var mı sizceMemur istifa