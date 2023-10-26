Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ekim 2023 12:14
Sağlık bakanlığı mazeret tayini

boşanma mazeretine ilişkin bugün tayin dilekçesi verdim ailemin yanına tayin olmak için. fiili olarak 4 yılım doldu. ret yeme durumu var mı veya olumlu olması durumunda ortalama ne kadar sürede düşer. daha önce bu tayini yapmış olan veya bilgisi olan varsa yazabilir mi lütfen

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