Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ekim 2023 12:57
Ücretsiz izin

Merhaba ücretsiz izne ayrılan memur peşin ödenen maaşı geri öderken taksitlendirme yaptırabilrmi bilgisi olan var mı . teşekkürler


Memur1212
Memur
26 Ekim 2023 14:09

İlgili şube destek şubesine yazar kamu zararı kapsamında ödemenin geri alınması diye. Strateji şubesi kamu zararı dosyası açar. Bu kapsamda alınacak ödemede 60 aya kadar taksitlendirme mevcut.


E.Kayı Han
Editor
26 Ekim 2023 14:18

Mutemet ile görüşün. Taksitli ödemek istiyorum deyin. Yardımcı olurlar.


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:10

Mutemet bunu bilir

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