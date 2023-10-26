Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Ekim 2023 13:29
yunus polislik atama
Merhaba istanbulda yunus kursum var bulunduğum ilçede sıkıntı yaşadığım için çalışamıyorum personele gitsem baska yakın ilçe yunuslara geçirirler mi

kimlikalalım
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:36

Hangi ilçedesin.


yunuspolis41
Aday Memur
26 Ekim 2023 13:39
ilçenin önemi var mı
kimlikalalım, Dün

Hangi ilçedesin.


Osmndkc
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:26
varr
yunuspolis41, Dün
ilçenin önemi var mı

garagolcu
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:33
hem yakın ilçe hem yunus ooo

yunuspolis41
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:48
kursum var
garagolcu, Dün
hem yakın ilçe hem yunus ooo

garagolcu
Aday Memur
26 Ekim 2023 15:51
16 kurdum var benimde:)) birimler sırayamı geçecek belliki sıkıntılı birisin fazla kasma
yunuspolis41, Dün
kursum var
Toplam 6 mesaj

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