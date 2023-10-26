Su içsem karnım şişiyor böbrek hastası mıyım yoksa ölecek miyim

idrarım da gelmiyor çok afedersiniz gaz filan da çıkmıyor kabızlık da yok ama nedense karnım hep şiş oluyor indar söktürücü lasix içtim bir tane benim gibi olan var mı ne yapmam lazım böbrek hastası filan mıyım acaba galiba böbrekler suyu süzmüyor ya kolonlarım filan mı tıkalı yoksa prostat mıyım yaşım daha 30 sizce ne olabilir spor yapsam yürüyüş yapsam da düzelmiyor. bizim orda da bir adam vardı karnı hep böyle şişkin olurdu vefat etti