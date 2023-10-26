Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


26 Ekim 2023 13:48
Su içsem karnım şişiyor böbrek hastası mıyım yoksa ölecek miyim

idrarım da gelmiyor çok afedersiniz gaz filan da çıkmıyor kabızlık da yok ama nedense karnım hep şiş oluyor indar söktürücü lasix içtim bir tane benim gibi olan var mı ne yapmam lazım böbrek hastası filan mıyım acaba galiba böbrekler suyu süzmüyor ya kolonlarım filan mı tıkalı yoksa prostat mıyım yaşım daha 30 sizce ne olabilir spor yapsam yürüyüş yapsam da düzelmiyor. bizim orda da bir adam vardı karnı hep böyle şişkin olurdu vefat etti


E.Kayı Han
Editor
26 Ekim 2023 14:12

Bu kadar evhamlanacağına bir doktora gitsene. Memlekette doktor mu yok.


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
26 Ekim 2023 14:30

bizim sülale hep genç gidiyor da bişiy çıkar mı diye korkumdan gidemiyorum

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