Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Ekim 2023 14:35
Memurken enerji yöneticiliği belgesi alanlar

Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sonu yapılan sınav neticesinde enerji yöneticisi belgesi almaya hak kazandım. Bu sertifikanın derece kademeye etkisi oluyor mu? yeni memurum bilmediğim için soruyorum.


engineermemur
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 11:40

Memurlukta alınan sertifikaların derece kademe ilerlemesinde bir katkısı olmuyor maalesef. Sadece yeni bir mezuniyetin katkısı olur. Kademe ilerlemesi için zaten her yıl için (terfi döneminde) 1 kademe ilerlemesi alırsın. Derece ilerlemesi ise 3 yılda bir olur. Sadece enerji yöneticisi sertifikası ile kurumunuzda enerji yönetim birimi var ise oralarda görev alabilirsin. Kamu kurumlarında bu birimler yeni yeni oluşturulmaya başlandı.


2ven
Aday Memur
27 Ekim 2023 11:50

bende ne sertifikalar var bir görsen


hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Ekim 2023 13:22

Lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri haricinde alınan belge ya da sertifikaların memuriyet kadro derecesi, derece ya da kademesine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.


engineermemur
Daire Başkanı
27 Ekim 2023 13:52

Birilerine para kazandırmak için sertifika filan almayın.Kamuda doktorasını tamamlamış bir sürü insan tanıyorum, adamları gören yok. Hepsi üniversitelerde akademisyen olmanın yollarını arıyor. Ama bunu kaçı yapabiliyor


Anuşirvann
Genel Müdür
27 Ekim 2023 19:00

Sertifikalar kademe dereceyi etkilemez diye biliyorum

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