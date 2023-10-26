Ali Rıza Bey in babası Mustafa, Manastırdaki Kocacık köyünden gelip Selanik e yerleşmiştir.
Ali Rıza Bey, Gönüllülerden oluşan ulusal muhafız birliğine katılır.
Teğmenliğe yükselir.
1878 de ordudan ayrılır.
Zübeyde 14-15 yaşındadır evlenirler.
Zübeyde, Molla Hasan Efendi nin torunu Feyzullah Efendi nin kızıdır.
Zübeyde nin Ömer Ahmet Fatma isimli çocukları salgında ölür.
Ali Rıza Bey, Paşa Köprüsünde gümrük memuru olur.
Sınır noktasında haydutlar dehşet saçıyordur.
Cafer isminde kereste tüccarı ile iş yapar.
Mustafa dünyaya gelir. Yıl 1881 dir.
Makbule ve Naciye olur. Naciye ölmüştür.
Makbule 1956 ya kadar yaşamıştır.
Babasının evinde Yenikapı da doğan Mustafa yahudi slav arnavut Türk 80 bin nüfuslu Selanikte doğmuştur.
Mustafa 7 annesi Zübeyde Hanım 27 yaşındayken Ali Rıza Bey ölmüştür.
Şemsi Efendi isimli laik okula gitmesini babası ister.
Selanik e halasının yanına okumaya gider.
Kaymak Hafız Efendi isimli yobaz öğretmenden vücudu kanlar içinde kalacak kadar dayak yer.
Öğretmeni Mustafa Sabri Efendi bilgi ve erdem bakımından olgunluk yetkinlik erginlik eksiksizlik anlamına gelen Kemal ismini layık görür.
Ali Rıza Bey in babası Mustafa, Manastırdaki Kocacık köyünden gelip Selanik e yerleşmiştir.
Ali Rıza Bey, Gönüllülerden oluşan ulusal muhafız birliğine katılır.
Teğmenliğe yükselir.
1878 de ordudan ayrılır.
Zübeyde 14-15 yaşındadır evlenirler.
Zübeyde, Molla Hasan Efendi nin torunu Feyzullah Efendi nin kızıdır.
Zübeyde nin Ömer Ahmet Fatma isimli çocukları salgında ölür.
Ali Rıza Bey, Paşa Köprüsünde gümrük memuru olur.
Sınır noktasında haydutlar dehşet saçıyordur.
Cafer isminde kereste tüccarı ile iş yapar.
Mustafa dünyaya gelir. Yıl 1881 dir.
Makbule ve Naciye olur. Naciye ölmüştür.
Makbule 1956 ya kadar yaşamıştır.
Babasının evinde Yenikapı da doğan Mustafa yahudi slav arnavut Türk 80 bin nüfuslu Selanikte doğmuştur.
Mustafa 7 annesi Zübeyde Hanım 27 yaşındayken Ali Rıza Bey ölmüştür.
Şemsi Efendi isimli laik okula gitmesini babası ister.
Selanik e halasının yanına okumaya gider.
Kaymak Hafız Efendi isimli yobaz öğretmenden vücudu kanlar içinde kalacak kadar dayak yer.
Öğretmeni Mustafa Sabri Efendi bilgi ve erdem bakımından olgunluk yetkinlik erginlik eksiksizlik anlamına gelen Kemal ismini layık görür.