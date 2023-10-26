Askerden sonra başka birime geçebilir miyim?

Sen iste başhemşire bile yaparlar kanka. La gardaş yönetimle aran iyiyse yada istediğin birimde ihtiyaç vs varsa zaten istediğin yere gidersin yoksa da yırtınsan seni kafasına göre verir buna kim cevap verebilir şimdi. Hastaneden hastaneye bile değişebilecek bi olaydan öngörü istiyorsun. Biraz çevrenin işleyişin farkına varmalısın bu nasıl soru

Sen iste başhemşire bile yaparlar kanka. La gardaş yönetimle aran iyiyse yada istediğin birimde ihtiyaç vs varsa zaten istediğin yere gidersin yoksa da yırtınsan seni kafasına göre verir buna kim cevap verebilir şimdi. Hastaneden hastaneye bile değişebilecek bi olaydan öngörü istiyorsun. Biraz çevrenin işleyişin farkına varmalısın bu nasıl soru