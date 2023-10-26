Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Ekim 2023 15:24
Askerden sonra başka birime geçebilir miyim?

Arkadaşlar bedelli askerlik yapacağım. Bedelli bile olsa sanırım kurumla ilişiğini kesiyormuşsun. Geri dönüşte yine kaldığım birimden devam mı edeceğim yoksa birim seçme gibi bir şansım var mı?


afilun
Memur
26 Ekim 2023 15:46

Var


Tayinci27
Aday Memur
27 Ekim 2023 01:17
Genel havuza düşersin istemezsen konuşup hertürlü alan değişikliği yapabilirsin

orhanzektir
Memur
27 Ekim 2023 07:42

Peki desem ben bu birimde daha verimli olurum falan diye istediğim bölüme gönderirler mi yoksa istedikleri boş olan yere mi verirler?

Tayinci27, Bugün
Genel havuza düşersin istemezsen konuşup hertürlü alan değişikliği yapabilirsin

Tayinci27
Aday Memur
27 Ekim 2023 14:26
Sen iste başhemşire bile yaparlar kanka. La gardaş yönetimle aran iyiyse yada istediğin birimde ihtiyaç vs varsa zaten istediğin yere gidersin yoksa da yırtınsan seni kafasına göre verir buna kim cevap verebilir şimdi. Hastaneden hastaneye bile değişebilecek bi olaydan öngörü istiyorsun. Biraz çevrenin işleyişin farkına varmalısın bu nasıl soru
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